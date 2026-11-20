Emilio Ocampo, economista y autor de un libro sobre las ideas de Juan Bautista Alberdi, durante su entrevista en Pulso Financiero, de El Cronista Stream.

El economista Emilio Ocampo acaba de publicar Alberdi contra el Estado. Principal causa de la inflación, las crisis y la pobreza, un libro en el que recupera escritos de Juan Bautista Alberdi y analiza sus ideas sobre el Estado, la moneda y el sistema bancario. La obra, presentada este mes, busca poner aquellas discusiones del siglo XIX en diálogo con los problemas económicos que la Argentina arrastra hasta hoy.

En ese marco, Ocampo fue entrevistado en Pulso Financiero, de El Cronista Stream, y dejó una de sus definiciones más contundentes sobre la moneda argentina. Según su interpretación, Alberdi también habría cuestionado la permanencia del peso si estuviera vivo.

“Para mí hay que terminar con la moneda falopa y creo que Alberdi, si estuviera vivo, también coincidiría en que hay que terminar con el peso, porque el peso lo único para que ha servido es para hacer desastres; es un arma de destrucción masiva en el plano económico y también institucional”, afirmó.

Por qué considera al peso un “arma de destrucción masiva”

La explicación de Ocampo parte de la comparación que Alberdi hacía sobre el uso de la moneda fiduciaria y las diferencias entre la Argentina y otros países. El economista puso como ejemplo a Estados Unidos, donde Alberdi aceptaba la existencia de una moneda de ese tipo debido a que, según su interpretación, había instituciones capaces de limitar la concentración del poder.

Ocampo recordó que durante la Guerra Civil estadounidense existió un período de inconvertibilidad, con los llamados greenbacks, que se depreciaron. Sin embargo, remarcó que para Alberdi ese tipo de instrumentos respondía a situaciones excepcionales y eran retirados cuando terminaba la emergencia.

El libro Alberdi contra el Estado, de Emilio Ocampo, analiza las ideas de Juan Bautista Alberdi sobre el Estado, la moneda y el sistema bancario. Fuente: Foto: gentileza.

“Estados Unidos siempre que había tenido esta moneda inconvertible depreciada era por una emergencia, y pasada la emergencia se retiraba”, expuso.

Para el economista, la diferencia con la Argentina está en que la excepción se transformó en una regla. “Nosotros vivíamos en emergencia permanente, o sea, el estado normal para nosotros era el de emergencia, el abuso de la moneda”, consideró.

Su crítica, por lo tanto, no apunta solamente a la pérdida de valor del peso. Ocampo sostiene que el problema está también en el uso de la moneda como herramienta de poder y financiamiento, algo que vincula directamente con la dimensión institucional.

La mirada de Alberdi sobre la emisión

Ocampo explicó que Alberdi tenía una concepción diferente sobre quién debía emitir moneda. Según su lectura, consideraba que la emisión era una actividad comercial lícita protegida por la Constitución y defendía la participación de bancos privados.

Para Ocampo, las ideas de Alberdi sobre moneda y banca terminaron anticipando buena parte de los problemas que atravesó el país.

“Es muy interesante porque sus ideas sobre moneda, sobre banca, etcétera, son premonitorias de todo lo que nos pasó, casi que lo anticipó, porque todo lo que en el fondo nosotros hemos vivido en los últimos 50 años ya lo vivimos, hay un déjà vu total”, afirmó.

El problema monetario y la crisis institucional

La crítica de Ocampo termina conectando la moneda con un problema más amplio: la falta de cumplimiento de las propias reglas. Durante la entrevista habló de la “anomia institucional” y sostuvo que en la Argentina incluso el Estado incumple las leyes que debería hacer respetar.

“No solo los ciudadanos no respetamos las leyes, el Estado no respeta las leyes. El propio Estado las viola impunemente en la Argentina”, afirmó.

Por eso, para el economista, el problema no se resuelve simplemente con nuevas normas. “La solución no pasa por dictar otra ley, porque el problema no es el diseño de la ley per se, sino el incumplimiento efectivo de la ley”.

Así, su planteo sobre el peso queda integrado a la tesis central de su libro sobre Alberdi: la discusión monetaria no puede separarse de los límites al poder del Estado y de la capacidad de las instituciones para hacer cumplir las reglas.