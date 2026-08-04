Orquídeas: el truco que las hace florecer durante más tiempo.

Las orquídeas son una de las plantas de interior más elegidas por sus flores llamativas y su capacidad para transformar cualquier ambiente.

Sin embargo, mantenerlas saludables y lograr que la floración dure más tiempo requiere prestar atención a pequeños detalles.

Uno de los cuidados menos conocidos está relacionado con el agua de riego.

El truco para regar las orquídeas y prolongar la floración

Aunque suele pensarse que solo importa la cantidad, la frecuencia o el tipo de agua utilizada, la temperatura también puede marcar una diferencia.

Los especialistas en jardinería recomiendan utilizar agua a temperatura ambiente, idealmente entre 18 °C y 25 °C, para evitar cambios bruscos que puedan afectar a la planta.

El truco para regar las orquídeas y prolongar la floración. Freepik.

El agua demasiado fría puede generar estrés en las raíces, especialmente cuando la orquídea se encuentra en un ambiente cálido.

Por otro lado, el agua caliente puede dañar los tejidos de la planta y perjudicar su desarrollo.

La clave es que el agua esté templada al tacto, sin sensación de frío intenso ni calor. De esta manera, las raíces pueden absorber la humedad de forma más adecuada sin sufrir alteraciones.

El truco para regar las orquídeas y prolongar la floración. Alberto Bogo

Cómo aplicar correctamente este truco

Para regar una orquídea de forma adecuada se recomienda:

Dejar reposar unos minutos el agua si sale muy fría de la canilla.

Comprobar que esté a temperatura ambiente antes de aplicarla.

Evitar colocar agua fría o caliente directamente sobre la planta.

Regar preferentemente por la mañana para que la planta pueda gestionar mejor la humedad durante el día.

Otros cuidados para que la orquídea siga floreciendo

Además de la temperatura del agua, las orquídeas necesitan otros cuidados básicos para mantenerse fuertes:

Luz indirecta: necesitan ambientes luminosos, pero sin exposición directa al sol.

Buen drenaje: sus raíces no deben quedar acumuladas en agua porque pueden pudrirse.

Humedad adecuada: requieren humedad ambiental, pero sin exceso de riego.

Sustrato especial: debe permitir la circulación de aire alrededor de las raíces.

Con pequeños cambios en la rutina de cuidado, como prestar atención a la temperatura del agua, es posible favorecer el bienestar de la planta y ayudar a que sus flores se mantengan durante más tiempo.