Ver un trapo rojo colgando de la ventana de un auto mientras circula puede despertar curiosidad entre quienes transitan por rutas o calles.

Aunque pase desapercibida, esta señal suele utilizarse para advertir una situación particular relacionada con el vehículo y ayudar a prevenir incidentes.

¿Qué significa llevar un trapo rojo colgado de la ventana del auto?

El color rojo está asociado universalmente con las señales de advertencia.

Por ese motivo, colocar un trapo, pañuelo o tela roja en una ventanilla suele ser una forma de comunicar que el vehículo presenta una condición que requiere mayor atención.

Uno de los usos más habituales es indicar que el automóvil sufrió una falla mecánica y no dispone de balizas u otros elementos para alertar a quienes circulan detrás.

También puede emplearse cuando el vehículo quedó detenido al costado del camino y no cuenta con triángulos reflectivos para señalizar la emergencia.

Qué significa ver un trapo rojo colgado de la ventana de un auto y por qué nunca deberías ignorar esta señal en la ruta

La otra razón por la que se utiliza esta señal en rutas y autopistas

Además de advertir sobre un desperfecto, la tela roja también puede indicar que el vehículo transporta una carga que sobresale de la parte trasera.

En estas situaciones, el trapo se coloca en el extremo del objeto que excede las dimensiones del vehículo para que sea visible a distancia. De esta manera, quienes circulan detrás pueden identificar el riesgo con anticipación y realizar maniobras de sobrepaso con mayor seguridad.

Por qué conviene prestar atención si ves esta señal

Encontrarse con un vehículo que lleva una tela roja colgando es una advertencia para reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguimiento y extremar los cuidados para adelantar.

Aunque esta práctica puede utilizarse como recurso de emergencia, lo recomendable es que los conductores también cuenten con los elementos de seguridad obligatorios, como balizas y triángulos reflectivos, para señalizar correctamente cualquier inconveniente y minimizar el riesgo de accidentes.