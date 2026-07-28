Arrojar bicarbonato en el jardín y las macetas: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Las plantas de jardines, macetas y canteros pueden perder fuerza con el paso del tiempo, especialmente cuando el suelo deja de aportar los nutrientes necesarios. Esto suele reflejarse en hojas apagadas, un crecimiento más lento y una menor floración.

Frente a este problema, cada vez más aficionados a la jardinería recurren a un ingrediente muy común que suele encontrarse en cualquier cocina. Se trata de un polvo blanco utilizado a diario en el hogar que, aplicado de la forma adecuada, puede contribuir a mejorar las condiciones del sustrato y favorecer el desarrollo de las plantas.

El compuesto en cuestión es el bicarbonato de sodio, un elemento que destaca por sus notables propiedades químicas aplicadas a la botánica. Su capacidad para combatir infecciones y estabilizar el entorno lo vuelve un recurso inmejorable a la hora de proteger los jardines.

Una de las ventajas más importantes de su uso se evidencia en la calidad del sustrato. Muchas veces, los terrenos adquieren un nivel de acidez demasiado alto que perjudica la correcta absorción de nutrientes por parte de las raíces. Esparcir este producto ayuda a nivelar rápidamente el pH del suelo, creando las condiciones óptimas para que los ejemplares se desarrollen sin obstáculos.

Su acción protectora también abarca la superficie visible de las plantas, salvaguardando su estructura. Las condiciones de alta humedad suelen favorecer la aparición de diversas enfermedades fúngicas que atacan directamente el follaje y las ramas. La aplicación de este elemento frena el avance de estos microorganismos y funciona como como un escudo preventivo que mantiene las hojas sanas y con buen color.

Paralelamente, el control de plagas encuentra en este remedio casero a un gran aliado. En lugar de lidiar con insectos que devoran los brotes, espolvorear el compuesto crea una barrera natural que ahuyenta a los visitantes indeseados. Esta característica repelente permite mantener a raya a diferentes bichos sin necesidad de aplicar venenos sobre la vegetación.

Otro de los aportes menos conocidos, pero sumamente valorados, tiene que ver con la higiene olfativa del espacio exterior. En ocasiones, la acumulación de agua de riego o la descomposición natural de la materia orgánica provocan que la tierra emane aromas fuertes y rancios. Gracias a su probado poder de absorción, el producto logra disipar por completo esos olores molestos, dejando un ambiente mucho más fresco.