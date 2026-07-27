Durante los últimos años, la lengua de suegra se posicionó como una de las plantas favoritas para decorar interiores gracias a su resistencia y facilidad de cuidado. Sin embargo, una nueva especie comenzó a captar la atención de quienes buscan sumar un toque natural y diferente al hogar: el potus peruviano, una planta que se destaca por el aspecto particular de sus hojas.

Con una apariencia llamativa, tonos verdes intensos y un crecimiento colgante, esta especie se convirtió en una opción ideal para renovar ambientes. Sus hojas en forma de corazón y su textura distintiva aportan movimiento y personalidad, especialmente en estantes, repisas o macetas suspendidas.

El potus peruviano, la planta que gana protagonismo en interiores

El potus peruviano, cuyo nombre científico es Philodendron peruviano, es una especie tropical de la familia Araceae originaria de las selvas de América Central. Se destaca por sus hojas en forma de corazón, de un verde intenso y con una textura ligeramente rugosa, características que le otorgan una apariencia única frente a otras plantas de interior.

Su crecimiento colgante es uno de sus principales atractivos, ya que permite crear composiciones decorativas en altura y sumar un elemento natural en espacios pequeños o rincones que necesitan más vida.

El potus peruviano, la planta que gana protagonismo en interiores. Gemini IA.

¿Cuáles son los cuidados del Philodendron peruviano?

Una de las razones por las que esta planta se volvió tan elegida es porque no necesita cuidados demasiado complejos. Para crecer correctamente, lo ideal es ubicarla en lugares con luz indirecta brillante, aunque también puede adaptarse a ambientes con menor iluminación, donde su desarrollo será más lento.

Respecto al riego, requiere que el sustrato se mantenga ligeramente húmedo, pero es importante evitar el exceso de agua para prevenir daños en las raíces. Además, al tratarse de una especie tropical, se beneficia de ambientes con buena humedad.

En espacios secos, se puede favorecer su bienestar pulverizando sus hojas ocasionalmente o utilizando un humidificador.

Una alternativa elegante y fácil para decorar el hogar

Por su estética original, su resistencia y su capacidad de adaptación, el peruviano se convirtió en una de las plantas de interior más buscadas por quienes quieren incorporar verde sin grandes complicaciones.

Su crecimiento hacia abajo permite lucirlo en diferentes formatos de decoración, desde estanterías hasta macetas colgantes, aportando frescura, elegancia y un estilo natural a cualquier ambiente.