Orgullo nacional | El postre argentino que fue elegido entre los mejores del mundo y que lleva la gastronomía a otro nivel: no es el flan ni el alfajor Fuente: Shutterstock

La gastronomía argentina volvió a destacarse en el escenario internacional gracias a uno de los postres más queridos y populares del país.

Lejos de las elaboraciones sofisticadas de la pastelería europea, una receta sencilla, sin horno y presente en cumpleaños, reuniones familiares y festejos logró ubicarse entre las mejores del mundo.

Se trata de la chocotorta, que fue reconocida por el prestigioso portal gastronómico Taste Atlas en su ranking de las tortas de chocolate más destacadas del planeta.

El clásico argentino obtuvo una puntuación de 4,1 sobre 5 y logró posicionarse por encima de preparaciones históricas como la Sacher Torte de Austria y la Setteveli de Italia.

La chocotorta, el postre argentino que conquistó al mundo

Lo que más llamó la atención de los especialistas fue que la chocotorta compite de igual a igual con recetas que requieren técnicas avanzadas de repostería y largas horas de preparación.

Orgullo nacional | El postre argentino que fue elegido entre los mejores del mundo y que lleva la gastronomía a otro nivel: no es el flan ni el alfajor Fuente: IA

A diferencia de muchas tortas tradicionales, este clásico argentino no necesita cocción. Su éxito radica en una combinación simple pero efectiva: capas de galletitas de chocolate humedecidas, intercaladas con una mezcla de dulce de leche y queso crema que le aporta una textura cremosa y un sabor inconfundible.

Desde Taste Atlas destacaron justamente esa originalidad. Para los expertos, la chocotorta logra reinventar el concepto tradicional de torta al ofrecer una preparación sencilla, accesible y capaz de conquistar a personas de distintas partes del mundo.

Este reconocimiento vuelve a poner a la gastronomía argentina en el centro de la escena internacional y confirma que algunos de los sabores más valorados no necesariamente son los más complejos.

Cómo hacer una chocotorta paso a paso

La popularidad de este postre también se explica por su facilidad de preparación. Con pocos ingredientes y sin necesidad de horno, cualquiera puede hacerla en casa.

Orgullo nacional | El postre argentino que fue elegido entre los mejores del mundo y que lleva la gastronomía a otro nivel: no es el flan ni el alfajor Fuente: IA

Ingredientes

400 gramos de dulce de leche.

400 gramos de queso crema.

3 paquetes de galletitas de chocolate.

Café frío o leche chocolatada para humedecer las galletitas.

Preparación

Mezclar el dulce de leche con el queso crema hasta obtener una preparación homogénea.

Humedecer rápidamente las galletitas en café frío o leche chocolatada.

Colocar una capa de galletitas en la base de una fuente.

Cubrir con una capa de la mezcla de dulce de leche y queso crema.

Repetir el proceso alternando capas hasta completar la fuente.

Finalizar con crema de chocotorta en la superficie.

Llevar a la heladera durante al menos cuatro horas, aunque lo ideal es dejarla reposar toda la noche.

Después de unas horas de frío, las galletitas absorben la humedad y adquieren la textura característica que convirtió a la chocotorta en uno de los postres más emblemáticos de Argentina y ahora también en uno de los más reconocidos a nivel mundial.