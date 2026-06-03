Mezclar miel con sal marina: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

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La combinación de miel con sal marina no es nueva, pero en los últimos meses se popularizó como uno de los remedios caseros más buscados en internet.

El motivo es simple: dos ingredientes que casi todos tienen en casa, con usos que van mucho más allá de la cocina.

Lo que sorprende es la variedad de aplicaciones. No se trata de un truco de cocina, sino de una mezcla con propiedades respaldadas en gran parte por la ciencia.

Qué pasa cuando combinás miel y sal marina

La miel tiene propiedades antibacterianas y cicatrizantes documentadas. La sal marina, por su parte, actúa como exfoliante natural y tiene efecto antiséptico.

Juntas, potencian esos efectos y generan una textura ideal para distintos usos tópicos.

La proporción más recomendada es dos partes de miel por una de sal marina gruesa o media. No hace falta calentar ni procesar: se mezclan directamente.

Estos son los cuatro usos más frecuentes:

Exfoliante facial y corporal: la sal elimina células muertas mientras la miel hidrata. Se aplica en circular, se deja dos minutos y se enjuaga con agua tibia.

Calmante para irritaciones cutáneas: la mezcla reduce rojeces leves y picazón. Se aplica directo sobre la zona afectada y se retira después de diez minutos.

La sal elimina células muertas mientras la miel hidrata. Se aplica en circular, se deja dos minutos y se enjuaga con agua tibia. ChatGPT

Tratamiento para labios secos: funciona como bálsamo exfoliante. Una pequeña cantidad, un masaje suave y los labios quedan hidratados de inmediato.

Auxiliar para el sueño: algunos estudios preliminares sugieren que la combinación de glucosa de la miel y el sodio de la sal puede regular levemente el cortisol. Se consume una cucharadita antes de dormir, aunque esta aplicación tiene menos respaldo científico que las anteriores.

Qué hay que tener en cuenta antes de usarla

No toda miel funciona igual. La miel pura sin procesar es la que conserva sus propiedades antibacterianas . La industrial, en muchos casos, pierde esos beneficios durante el procesamiento.

Lo mismo aplica a la sal: la sal marina sin refinar tiene mayor concentración de minerales que la sal de mesa común.

En pieles muy sensibles o con heridas abiertas, la sal puede generar ardor. En esos casos, conviene evitar el uso tópico o consultar con un dermatólogo antes de aplicarla.

El uso debe hacerse con moderación, especialmente en personas con hipertensión o diabetes.

Cabe destacar que la mezcla no reemplaza ningún tratamiento médico, pero como complemento de cuidado personal, tiene una lógica respaldada por sus componentes individuales.