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A la hora de comprar carne picada en el supermercado o en la carnicería, muchas personas se preguntan si la especial es de mejor calidad o si, por el contrario, la común es una opción menos saludable.

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Carne picada común o especial: cuál es mejor

La principal diferencia entre la carne picada común o especial radica en la cantidad de grasa que contienen.

La común suele elaborarse con distintos cortes vacunos, lo que hace que tenga un mayor porcentaje de grasa que le da jugosidad e intensidad. En la misma línea, al tratarse de una opción económica, pierde volumen durante la cocción.

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Por su parte, la carne picada especial suele estar preparada con cortes más magros y contienen menos grasa. Esto genera que mantenga mejor su tamaño al cocinarse y aporte una mayor cantidad de proteínas por porción.

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¿La carne picada común es de menor calidad?

Una de las dudas más frecuencias para quienes se encuentran en el mostrador es si la carne picada común es de mala calidad o tiene menores nutrientes. La verdad que la única diferencia es el contenido graso. La calidad depende de otros factores como:

  • La frescura de la carne
  • Las condiciones de higiene durante la elaboración
  • Si la carne fue picada en el momento
  • La calidad de los cortes utilizado

Conviene comprar la común o la especial

La elección dependerá de las preferencias personales, la preparación y el presupuesto.

La carne picada común al tener más grasa y ser más jugosa, es ideal para cocciones largas o cuando se mezcla con otros ingredientes. Es ideal para:

  • Salsa boloñesa
  • Relleno de empanadas
  • Pastel de papas
  • Albóndigas
  • Canelones

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La carne picada especial conserva mejor su forma y libera menos grasa. De esta manera, será ideal para:

  • Hamburguesas caseras
  • Albóndigas
  • Preparaciones a la plancha