Es el pueblo más bello de España: un lugar con magia, vistas al Mediterráneo y una gastronomía que enamora (foto: Shutterstock)

En lugar de optar por las grandes urbes o las playas más concurridas de España, un número creciente de viajeros decide explorar pueblos que poseen una identidad singular, sean menos frecuentados y estén colmados de historia.

Entre las diversas alternativas que se ofrecen, uno de estos pueblos ha sido recientemente designado como el más bonito de España. Con sus casas blancas, vistas al Mediterráneo y un ambiente bohemio, este destino se ha transformado en una opción irresistible para aquellos que anhelan un verano diferente, alejado del bullicio y más cercano a lo auténtico.

Es el pueblo más bello de España: un rincón con encanto, vistas al Mediterráneo y una gastronomía que fascina (foto: Shutterstock).

Las características únicas del pueblo más hermoso de España

Ubicada en la provincia de Alicante, Altea fue reconocida por National Geographic en junio de 2025 como el pueblo más hermoso de España. Esta elección se fundamenta en su arquitectura de tonalidades blancas, su privilegiada posición frente al mar y el equilibrio que logra entre tradición, arte y turismo.

Además de su belleza natural, Altea presenta una identidad artística marcada. Desde hace varias décadas, se ha consolidado como refugio de músicos, pintores y artesanos. Sus galerías, talleres y ferias al aire libre imbuyen vitalidad a un poblado que amalgama historia, paisaje y cultura.

Su casco antiguo, dominado por la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, se erige como uno de los sitios más fotografiados de la Comunidad Valenciana. La calle Major conduce hasta la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. El acceso está revestido de piedra oscura y concluye en una escalinata.

Las dos cúpulas, de tejas azules vidriadas, dominan la vista del pueblo. Desde este punto, se pueden contemplar las sierras de Aitana, Bèrnia y el Puigcampana, hacia el interior. Hacia el mar, se distinguen la Punta de l’Albir, el Morró de Toix y el Peñón de Ifach.

Durante las mañanas, el pueblo despierta con el canto de las gaviotas y la visión de los barcos en el puerto. Altea fue, durante muchas décadas, un pueblo de pescadores y labradores. En la calle del Sol, hasta hace poco, aún se podía percibir el aroma a pescado y salazón, según relatan los vecinos más ancianos. Las puertas estaban adornadas con cortinas negras, características del antiguo barrio marinero.

Hoy, esa calle atraviesa el barrio de El Fornet. Sus casas blancas se engalanan con geranios, jazmines y buganvillas. Las calles son angostas y empedradas, conservando la estética mediterránea tradicional.

Las atracciones imprescindibles en Altea

Altea es un pueblo estrechamente vinculado con el arte. Numerosas edificaciones antiguas han sido transformadas en espacios culturales. A continuación, se presentan algunas actividades imprescindibles para disfrutar de este cautivador lugar:

Recorrer el casco antiguo

Las angostas calles de El Fornet, las casas de color blanco y los balcones decorados con flores constituyen uno de los conjuntos más pintorescos del Mediterráneo.

Subir a la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo

Desde su mirador se puede apreciar la vista de la bahía y las sierras que rodean el pueblo. Es uno de los miradores más destacados de la región.

Caminar por el paseo marítimo

Resulta ideal para una caminata tranquila al atardecer. Existe una variedad de bares, restaurantes y panorámicas despejadas hacia el mar.

Visitar sus playas

A pesar de ser de grava, ofrecen aguas cristalinas y un entorno apacible. Las más reconocidas son la Playa de la Roda y la Playa de Cap Blanch.

Entrar a galerías de arte y tiendas locales

Altea ofrece actividades para todos los gustos. Su tamaño es adecuado para ser explorado a pie, permitiendo descubrir cada rincón sin prisas.

Probar su gastronomía

Platos como el arroz a banda, los pescados frescos y los dulces tradicionales como los pastissets son parte esencial de su identidad culinaria.

Es el pueblo más bello de España: un lugar con magia, vistas al Mediterráneo y una gastronomía que enamora (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo llegar a Altea

Desde Madrid, la opción más eficiente consiste en tomar un AVE hacia Alicante (alrededor de 2 horas y media) y luego continuar en tren de cercanías o automóvil hasta Altea, en un trayecto total que varía entre 4 y 5 horas.

Desde Valencia, el viaje en automóvil por la AP-7 tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. También se puede acceder mediante tren, realizando un transbordo en Alicante.

Desde Barcelona, se encuentran vuelos directos a Alicante o trenes de larga distancia a disposición. Si se elige viajar en vehículo, el trayecto abarca cerca de 5 horas.

Debido a su cercanía con el aeropuerto de Alicante-Elche, Altea disfruta de conexiones adecuadas que facilitan su visita de forma cómoda desde diferentes regiones del país.