La Intendencia de Cerro Largo lleva adelante una intervención integral en el Parque Rivera de Melo, el principal espacio público de la capital departamental. El intendente Christian Morel informó que la obra se financia con recursos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) de la OPP y aportes municipales por más de 60 millones de pesos.

Morel señaló que, hace unas semanas, cerca de cien personas trabajaban en el emprendimiento que transformará el parque con la incorporación de un nuevo sector de juegos infantiles, una plaza de comidas, baños renovados y más parrilleros. “Creo que esto va a ser el lugar que integre a toda la sociedad de Melo y por eso la inversión y el cariño puestos en esta obra son muy importantes”, dijo.

El diseño del espacio será inclusivo y pensado para toda la población, no solo para actividades deportivas. Sin embargo, se habilitarán tres áreas destinadas al deporte, entre ellas un circuito de aproximadamente dos kilómetros. La inauguración está prevista para los primeros días de octubre.