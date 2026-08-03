Molinos Agro planea realizar una obra megamillonaria para ampliar significativamente su producción agroindustrial. La empresa perteneciente a la familia Pérez Companc busca desarrollar un complejo portuario de última generación sobre el río Paraná . Esta iniciativa apunta a consolidar la posición de la compañía dentro del sector agroexportador argentino e incrementar de forma sustancial sus volúmenes habituales de procesamiento de granos.

La compañía anunció formalmente este año la puesta en marcha de esta megaobra tras obtener las autorizaciones regulatorias necesarias por parte de la comuna de Timbúes. La ejecución de los trabajos demandará un plazo estimado de varios años, por lo que la terminal recién estará operativa a mediano plazo. Las autoridades locales ya otorgaron el marco legal correspondiente y establecieron los plazos obligatorios para el inicio de las primeras etapas del desarrollo de la infraestructura.

¿Dónde será la obra y qué implicará para la región?

El proyecto se construirá sobre la localidad de Timbúes, Santa Fe , un punto estratégico ubicado dentro del polo agroexportador del Gran Rosario. El complejo ocupará un predio de más de 150 hectáreas situado sobre el margen de la Vía Navegable Troncal, corredor por donde sale la gran mayoría de los productos agrícolas del país . Esta ubicación resultará clave para optimizar los procesos de transporte y reducir costos logísticos asociados al traslado de mercaderías.

La elección de esta zona geográfica responde principalmente a la profundidad natural que presenta el cauce del río Coronda en ese sector específico. Esta particularidad técnica permitirá que los buques de mayor tamaño del mundo, como las naves clase Panamax y Neopanamax, puedan amarrar y cargar sus bodegas a máxima capacidad sin inconvenientes. Además, la obra incluye la construcción de un muelle especial destinado al recibimiento de barcazas provenientes del norte argentino y países limítrofes .

El desarrollo del megaproyecto demandará una reconfiguración territorial importante que transformará terrenos de uso rural en un Subdistrito Portuario Especial. A modo de compensación, la empresa cederá parcelas para trazas viales, realizará un aporte económico al municipio y pavimentará casi siete mil metros de calles locales . Esta integración entre el sector privado y el gobierno local busca ordenar el tránsito pesados en las adyacencias de la planta y dinamizar los accesos a la zona portuaria.

La mega inversión proyectada y las alianzas productivas

La concreción del plan requerirá un desembolso estimado en 800 millones de dólares por parte del grupo agroindustrial de la familia Pérez Companc. Esta cifra representa una de las inversiones privadas en infraestructura más voluminosas anunciadas dentro del territorio nacional en los últimos tiempos. Los fondos irán destinados tanto al levantamiento de la planta procesadora de oleaginosas como a la construcción de las terminales de carga y descarga en los muelles.

El complejo integrará su operatividad con la red de cooperativas agrícolas y acopiadores de la región para garantizar el abastecimiento constante de materia prima. La alianza estratégica entre la compañía agroexportadora y los productores locales resultará fundamental para sostener los elevados volúmenes de acopio previstos en la planta. Este trabajo coordinado impulsará la cadena de valor agrícola regional desde el momento de la cosecha hasta la posterior carga en los buques.

Las instalaciones proyectadas contarán con tres líneas de procesamiento industrial de última tecnología y una central de cogeneración eléctrica propia de 55 megavatios de potencia . El sistema de almacenamiento tendrá la capacidad técnica para acopiar hasta un millón de toneladas de granos en simultáneo dentro del mismo predio. De esta forma, la infraestructura alcanzará una integración vertical completa para gestionar todo el circuito productivo y exportador en una única locación ribereña.

El proyecto contempla un modelo de alianzas con la red de cooperativas agrícolas locales para asegurar el abastecimiento de materia prima y tiene un fuerte foco en el potencial exportador.

Una inversión millonaria para el país: todos los beneficios de esta obra

Esta obra estratégica generará importantes ventajas competitivas tanto para la firma agroindustrial como para la economía nacional:

Integración logística para Molinos Agro: la empresa logra la integración vertical de su negocio en un solo predio, reduciendo costos operativos al unificar molienda, acopio masivo y puerto propio.

Aumento de la capacidad de procesamiento privada: la nueva planta sumará tres líneas de molienda de última tecnología con capacidad para procesar 45.000 toneladas diarias de oleaginosas.

Mayor eficiencia en el despacho de buques: la ubicación en Timbúes permite el ingreso de barcos de gran calado (Panamax y Neopanamax) y la carga completa directo a bodega sin depender de otros puertos.

Ingreso directo de divisas para el país: el incremento en el volumen mensual exportable (hasta 1,2 millones de toneladas) fortalecerá las reservas nacionales a través del comercio exterior agroindustrial.

Generación de empleo directo e indirecto: se crearán inicialmente 350 puestos de trabajo directos durante las obras, sumados a un efecto multiplicador sobre choferes, talleres y proveedores de servicios locales.

Mejoras en la infraestructura vial y comunal: la inversión privada incluye la pavimentación de casi siete kilómetros de calles, la cesión de terrenos para nuevas trazas y aportes económicos directos al municipio de Timbúes.

El proceso de construcción y posterior puesta en marcha de la terminal generará en una primera fase unos 350 puestos de trabajo directos en la zona . A su vez, la intensa actividad operativa generará miles de empleos indirectos en rubros clave como el transporte terrestre de cargas, el mantenimiento industrial y los servicios comerciales de la región. El impacto positivo se extenderá a las comunidades cercanas gracias al constante flujo de camioneros y personal técnico asignado a las tareas cotidianas.

En materia de capacidad industrial, la planta estará preparada para procesar diariamente unas 45.000 toneladas de oleaginosas y despachar 1,2 millones de toneladas de granos al mes. Esta altísima productividad convertirá al predio de Timbúes en uno de los centros de molienda más grandes del planeta. Con este nivel de eficiencia, el proyecto buscará incrementar sensiblemente el saldo exportador de la Argentina y captar nuevos mercados en el comercio agrícola internacional.