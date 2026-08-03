Construyen uno de los estadios más avanzados y modernos de América Latina con ayuda de China: será el orgullo de todo un país

El nuevo Estadio Nacional de El Salvador, ubicado en Antiguo Cuscatlán sobre los terrenos de la antigua Escuela Militar, se encuentra en plena construcción y se perfila como el recinto deportivo más grande y moderno de Centroamérica.

Con una capacidad para 50.000 espectadores en butacas individuales, el proyecto forma parte de un acuerdo de cooperación entre el gobierno salvadoreño y China, y es ejecutado por la empresa China State Construction Engineering Corporation.

Construyen uno de los estadios más avanzados y modernos de América Latina con ayuda de China: será el orgullo de todo un país X - @nayibbukele

¿Cómo será el nuevo estadio de El Salvador?

La obra ocupa una superficie de aproximadamente 170.000 metros cuadrados e incluye un estacionamiento para más de 2000 vehículos. Está diseñada para cumplir con los estándares de la FIFA y funcionará como un complejo multipropósito, apto tanto para partidos internacionales como para eventos culturales y de entretenimiento.

Su arquitectura apuesta por líneas curvas y una marquesina modular que genera juegos de luz y sombra, junto con sistemas de gestión digital orientados a optimizar el consumo de energía y agua.

¿Cómo avanzan las obras del estadio?

La primera piedra se colocó en noviembre de 2023 y los trabajos efectivos avanzaron con fuerza a partir de 2024-2025, según mostró el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de X. Para mediados de 2026 ya se reportaba un avance cercano al 50 %.

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Cabe destacar que la estructura metálica de los graderíos se encuentra concluida y se encuentra en marcha la instalación de la cubierta metálica (que alcanzará unas 14.000 toneladas). Según el cronograma oficial, la estructura principal debería estar lista hacia finales de 2026, con la inauguración prevista para 2027 .

¿A qué estadios se parece este nuevo recinto?

En capacidad y concepción moderna, el Estadio Nacional de El Salvador se acerca más a recintos contemporáneos de alrededor de 50.000 espectadores que a los grandes colosos históricos del continente.

Es comparable, por ejemplo, con el Estadio BBVA de Monterrey (México, aproximadamente 51.000-53.500 lugares), inaugurado en 2015 y considerado uno de los más modernos de la región en cuanto a comodidad y visibilidad.

También guarda similitudes con la Neo Química Arena (Arena Corinthians) o la Arena do Grêmio, ambos estadios brasileños de la década de 2010 con capacidades cercanas a los 48.000 o 55.000 espectadores y diseños pensados bajo criterios actuales.