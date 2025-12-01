Retiran urgente este famoso jabón de todos los supermercados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a activar una advertencia sanitaria a nivel nacional y ordenó sacar del mercado un jabón líquido que se estaban comercializando sin cumplir con los requisitos legales.

La decisión se conoció este viernes a través del Boletín Oficial, donde se publicaron nuevas disposiciones firmadas por la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio.

Las medidas incluyen la prohibición de uso, venta, comercialización, publicidad, distribución y publicación de los productos involucrados en todo el territorio argentino.

La decisión llega en un contexto en el que el organismo intensificó sus controles para frenar la circulación de cosméticos, suplementos y artículos de higiene personal que se ofrecen sin autorización, una práctica que viene en aumento por la venta online y la oferta informal.

Qué jabones quedaron prohibidos por ANMAT

Entre los artículos retirados del mercado aparece un jabón líquido identificado como: “Jabón líquido KEEPER – Fabricado por Keperchem SRL, Talcahuano 430, Villa Martelli”

La medida se formalizó mediante la Disposición 8780/2025, luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) detectara que el producto no cumplía con las habilitaciones reglamentarias.

Según la investigación, la empresa mencionada en la etiqueta como encargada de la elaboración no cuenta con la autorización de ANMAT para producir cosméticos, un requisito indispensable para garantizar que los productos sean fabricados bajo normas de seguridad, trazabilidad e higiene.

Al no existir esa habilitación, el organismo determinó que el jabón no puede asegurarse como seguro para el consumidor, por lo que ordenó su retiro inmediato.

Qué es ANMAT y por qué puede prohibir un producto

La ANMAT es el organismo estatal encargado de regular, controlar y fiscalizar los medicamentos, alimentos, dispositivos médicos, cosméticos y productos de higiene que se comercializan en Argentina.

Su función central es proteger la salud pública. Para eso: