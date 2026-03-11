La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió una serie de lentes de contacto tras constatar que se trata de productos que se comercializaban sin ninguna autorización y con información incompleta, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y origen. La medida fue oficializada mediante la Disposición 1099/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde el organismo resolvió prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio. La decisión se debe a que este insumo podría representar un riesgo para la salud de los usuarios. Según el texto oficial, durante una inspección se encontraron unos 10.000 blisters de lentes de contacto de la marca NOVMAS junto a una solución multipropósito para la limpieza y conservación. Como ninguno de estos productos contaba con autorización de la ANMAT, se resolvió prohibir todos estos artículos: La investigación se originó a partir de tareas de control y vigilancia realizadas por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). Los inspectores encontraron: Debido a la ausencia total de controles, el organismo concluyó que no es posible garantizar su calidad, seguridad ni eficacia, y que su uso podría exponer a los consumidores a lesiones oculares, infecciones o tratamientos médicos innecesarios. Para prevenir riesgos sanitarios, la ANMAT dispuso: La ANMAT suele detallar en el anexo de sus resoluciones oficiales las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas. Las alteraciones radican en el registro, en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde“, sumaron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.