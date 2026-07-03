Las olas de frío intensifican el uso de sistemas de calefacción y obligan a mantener los equipos encendidos durante más tiempo dentro del hogar. En ese contexto, muchas familias buscan conservar los ambientes cálidos, pero no siempre tienen en cuenta ciertos hábitos que pueden afectar tanto el consumo energético como la seguridad.

Uno de los errores más frecuentes es dejar las estufas funcionando durante muchas horas sin controlar la temperatura del ambiente. Esta práctica no solo puede generar un mayor gasto en la factura de luz o gas, sino que también puede reducir la eficiencia del equipo si no se utiliza de manera adecuada.

Otro hábito riesgoso es ubicar los artefactos demasiado cerca de cortinas, muebles, ropa u otros elementos inflamables. Aunque parezca una solución rápida para concentrar el calor, mantener una distancia prudente es clave para evitar accidentes domésticos y garantizar un uso más seguro de la calefacción.

Cómo calefaccionar el hogar de forma segura

También es importante evitar el uso de alargues o zapatillas sobrecargadas cuando se conectan equipos eléctricos de alto consumo. En días de bajas temperaturas, el uso simultáneo de varios artefactos puede exigir más a la instalación eléctrica y aumentar los riesgos si no se toman precauciones.

El mantenimiento y la limpieza de los equipos son otros puntos centrales. Revisar el estado de los cables, controlar que las rejillas no estén obstruidas y seguir las recomendaciones del fabricante permite mejorar el rendimiento de las estufas y reducir fallas durante los meses de mayor uso.

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