Preparar café en casa dejó de ser solo una rutina para convertirse en una experiencia que cada vez más personas buscan mejorar. Desde métodos tradicionales hasta máquinas más modernas, la variedad de opciones permite adaptar el resultado al gusto personal y disfrutar una taza distinta en cada momento del día.

Para lograr un buen café, no alcanza únicamente con elegir una marca o un tipo de grano. La temperatura del agua, la molienda, la cantidad utilizada y el tiempo de preparación son factores que pueden modificar por completo el sabor final. Pequeños errores, aunque no siempre se noten a simple vista, pueden generar una bebida más amarga, aguada o con menos aroma.

Cómo preparar café de filtro paso a paso

El café de filtro es una de las preparaciones más elegidas por quienes buscan una bebida suave, aromática y fácil de hacer en casa. Para obtener un buen resultado, se recomienda usar café molido de molienda media, agua caliente sin llegar al hervor y respetar la proporción entre café y agua para evitar que quede demasiado fuerte o liviano.

El café expreso se caracteriza por su sabor intenso, su cuerpo concentrado y una preparación más rápida. En este método, la presión y la molienda fina son fundamentales para conseguir una extracción equilibrada. Si el café sale demasiado amargo o muy ácido, puede deberse a una mala dosificación, una molienda incorrecta o un tiempo de extracción inadecuado.

La cafetera de filtro permite preparar café en casa de manera simple y práctica para todos los días (Foto: COTO).

Café americano: una opción más suave para todos los días

El café americano es ideal para quienes prefieren una bebida más liviana, pero con el sabor característico del café. Se prepara a partir de un expreso al que se le agrega agua caliente, lo que permite reducir la intensidad sin perder aroma. Es una alternativa práctica para tomar durante la mañana, acompañar el desayuno o disfrutar a lo largo del día.

Entender cada método de preparación es clave para conseguir un café con buen sabor, aroma y cuerpo. También es importante mantener limpios los equipos, usar agua de buena calidad y conservar el café de manera correcta para preservar mejor sus propiedades. Con estos cuidados simples, una rutina cotidiana puede convertirse en una experiencia más placentera. Para quienes buscan una opción práctica y funcional, COTO ofrece la Cafetera Filtro TOP House CM-3000BE, una alternativa pensada para preparar café filtrado en casa y disfrutarlo en desayunos, meriendas o pausas durante el día.