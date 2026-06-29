El grooming en casa se consolidó como una de las tendencias de cuidado personal que más creció en los últimos años. Cada vez más personas buscan resolver su rutina de imagen sin salir del hogar, con herramientas accesibles, prácticas y fáciles de usar.

Las herramientas de afeitado permiten hacer cambios de look, mantener una imagen prolija y resolver la rutina diaria sin depender de turnos. Además, ofrecen mayor comodidad para adaptar cada retoque a las necesidades de cada persona. Así, el cuidado personal se vuelve más simple, accesible y flexible.

La posibilidad de hacer cortes, retoques o afeitados desde casa cambió la manera en que muchas personas organizan su rutina. Ya no se trata solo de estética: también pesa la comodidad, el ahorro de tiempo y la autonomía.

La disponibilidad de productos pensados para un uso simple impulsó este cambio. Así, soluciones que antes dependían de peluquerías, barberías o centros especializados hoy pueden resolverse con mayor facilidad en el hogar.

El grooming en casa gana terreno con herramientas prácticas que permiten resolver la rutina de cuidado personal sin salir del hogar (Foto: COTO)

Herramientas accesibles para mejorar el cuidado personal

Un kit adecuado permite lograr un afeitado preciso, mantener la barba prolija o realizar retoques con frecuencia. Además, los accesorios complementarios, como cepillos limpiadores o aceites lubricantes, ayudan a prolongar la vida útil del producto. También mejoran la experiencia de uso y permiten sostener una rutina más ordenada.

En esta nueva etapa del cuidado personal, los consumidores valoran especialmente la precisión, la practicidad y el confort. Los dispositivos diseñados para lograr un acabado al ras permiten resolver la rutina diaria con mayor facilidad.

Promociones y cuotas: oportunidades para equiparse mejor

COTO ofrece distintas oportunidades para acceder a productos para el hogar y el cuidado cotidiano. Hasta el 2/7, hay 40% de descuento y 6 cuotas sin interés en calefacción eléctrica. Es una alternativa para quienes buscan equiparse de cara a la temporada de frío con opciones de pago más convenientes.

Dentro de la tendencia del grooming en casa, el Grooming Kit TOP HOUSE PG-2000 se presenta como una alternativa para quienes quieren mejorar su rutina de cuidado personal. Su propuesta apunta a facilitar el afeitado y los retoques diarios con una herramienta práctica.