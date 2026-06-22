Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas, las estufas y los equipos de calefacción vuelven a ocupar un lugar central en los hogares argentinos. Sin embargo, antes de ponerlos en funcionamiento, especialistas recomiendan revisar tanto el estado del artefacto como las condiciones del ambiente en el que será utilizado.

La ventilación, el mantenimiento periódico y el correcto uso de cada equipo son factores clave para evitar riesgos domésticos que muchas veces pasan desapercibidos. En particular, los artefactos a gas deben ser controlados por un gasista matriculado, mientras que en todos los casos se aconseja verificar que no haya obstrucciones, fallas visibles o instalaciones deterioradas.

Cómo evitar riesgos en el hogar

Uno de los principales peligros asociados al uso de estufas es la posible presencia de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que no tiene olor ni color ni sabor. Por eso, mantener una ventilación adecuada resulta indispensable, incluso durante los días más fríos. También se recomienda prestar atención al color de la llama en hornallas y estufas a gas: debe ser siempre azul, señal de una combustión correcta.

En este contexto, los equipos eléctricos aparecen como una alternativa práctica para quienes buscan calefaccionar ambientes medianos sin depender de combustión directa. Estas opciones permiten distribuir el calor de manera uniforme y regular la temperatura según las necesidades de cada espacio.

Los equipos eléctricos son una opción conveniente para calentar espacios medianos sin usar combustión. (Foto: COTO)

Equipos eléctricos: una opción práctica para ambientes medianos

Los sistemas eléctricos de calefacción suelen contar con termostato regulable, lo que permite adaptar el nivel de calefacción y mejorar el confort térmico dentro del hogar. Su uso resulta especialmente conveniente en livings, dormitorios o espacios de tamaño medio, donde se busca una temperatura agradable sin complicaciones en la instalación.

Además de su rendimiento, este tipo de equipo se destaca por su facilidad de uso y mantenimiento. A diferencia de otros sistemas, no requiere controles vinculados a la combustión, aunque sí es importante utilizarlo de acuerdo con las indicaciones del fabricante, evitar cubrirlo y mantenerlo alejado de cortinas, muebles u objetos inflamables.

Descuento y financiación para calefaccionar el hogar

Para quienes estén evaluando renovar o sumar un equipo de calefacción antes de la llegada de los días más fríos, COTO ofrece una promoción especial con 35% de descuento y la posibilidad de financiar la compra en 6 meses.

La promoción estará vigente del 19 de junio al 25 de junio, una ventana de oportunidad para adquirir un producto orientado a mejorar el confort del hogar durante el invierno. En un contexto en el que la eficiencia y la seguridad ganan peso al momento de elegir un sistema de calefacción, este tipo de alternativas se vuelve cada vez más relevante.

Claves para pasar un invierno cálido y sin riesgos

Más allá del artefacto elegido, los cuidados preventivos siguen siendo fundamentales. Revisar las instalaciones, ventilar los ambientes, no utilizar hornallas ni el horno para calefaccionar y prestar atención a posibles síntomas de intoxicación, como dolor de cabeza, mareos, náuseas o somnolencia, son medidas básicas para proteger a toda la familia.

Calefaccionar el hogar de manera segura implica combinar equipos adecuados, buen mantenimiento y hábitos responsables. En ese sentido, el Convector THS CTHN 2000 W Negro, disponible en el supermercado COTO con 35% de descuento y financiación en 6 meses del 19 al 25 de junio, aparece como una alternativa para preparar la casa antes de la llegada de las temperaturas más bajas.