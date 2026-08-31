El 1 de septiembre habrá un feriado local en la Provincia de Buenos Aires, aunque no alcanzará a todos los habitantes ni implicará una suspensión general de clases en todo el territorio bonaerense.

La jornada será no laborable en una localidad del partido de Villarino, donde se conmemora un nuevo aniversario de su fundación y habrá cambios en la actividad administrativa y bancaria.

Por qué es feriado el 1 de septiembre en la provincia de Buenos Aires

El martes 1 de septiembre de 2026 será una jornada no laborable en Hilario Ascasubi por el aniversario fundacional de esta localidad del partido de Villarino.

La fecha conmemora el origen institucional de la localidad, establecido el 1 de septiembre de 1912, y cada año se realizan actividades vinculadas con el aniversario.

El alcance del feriado es exclusivamente local, por lo que no se trata de un feriado nacional ni de un descanso que rija para toda la Provincia de Buenos Aires.

El martes 1 de septiembre de 2026 será una jornada no laborable en Hilario Ascasubi por el aniversario fundacional de esta localidad del partido de Villarino.

Quiénes tendrán el día libre este martes

Las jornadas no laborables en la Provincia de Buenos Aires alcanzan a los trabajadores de la administración pública local y a los empleados de las sucursales del Banco Provincia ubicadas en la zona correspondiente.

En el caso de comercios, industrias y otras actividades privadas, la adhesión a este asueto local el 1 de septiembre dependerá de la decisión de cada empleador, por lo que el descanso no será automático para todos los trabajadores.

Respecto de las escuelas, no corresponde presentar la fecha como un día sin clases para todos los estudiantes bonaerenses, ya que el feriado tiene carácter local y las fuentes oficiales disponibles no establecen una suspensión general de actividades educativas en toda la provincia.

Cuáles son los próximos feriados nacionales de 2026

El calendario nacional no incorpora al 1 de septiembre como feriado nacional, por lo que el descanso de Hilario Ascasubi no modifica el cronograma general de feriados del país.

Entre los próximos feriados nacionales se encuentran: