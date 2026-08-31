Oficial | El Gobierno quitará la licencia de conducir a quienes no cumplan con las normas establecidas en el Decreto 751/23

El Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades de aplicación en materia vial, mantiene una estricta fiscalización sobre los conductores que circulan bajo los efectos de sustancias que alteren la capacidad psicofísica .

En ese contexto, el Decreto 751/23 (normativa que se encuentra plenamente vigente en todo el territorio argentino) faculta a los organismos de control a retirar la licencia de conducir de manera preventiva a quienes no cumplan con las restricciones establecidas.

La medida busca elevar las exigencias en los controles preventivos y garantizar que quienes se encuentren al volante cuenten con las aptitudes físicas y mentales óptimas para la conducción.

La regulación de sustancias y medicamentos que afectan la conducción

El texto normativo dispone un trabajo conjunto entre los organismos de tránsito y las autoridades sanitarias para identificar aquellos productos que generan riesgos al momento de manejar:

Listado oficial de psicotrópicos y estimulantes: El Ministerio de Salud determinará cuáles son los fármacos y medicamentos que disminuyen de forma temporal la atención, los reflejos o la visión.

Incompatibilidad con el manejo: La normativa prohíbe explícitamente la conducción a quienes hayan ingerido sustancias clasificadas que alteren de manera probada la respuesta psicomotriz.

Fiscalización en controles preventivos: Las fuerzas de seguridad e inspectores de tránsito quedan habilitados para realizar pruebas específicas en la vía pública para detectar el consumo de estos productos.

Oficial | El Gobierno quitará la licencia de conducir a quienes no cumplan con las normas establecidas en el Decreto 751/23 Shutterstock

El procedimiento para la retención preventiva de la licencia

Ante la detección de una infracción o el desacatamiento a los parámetros fijados por el Decreto 751/23, la autoridad de comprobación debe proceder según los protocolos de seguridad vial vigentes en el país.

El inspector actuante retendrá la credencial física o digital del infractor y procederá a labrar la correspondiente acta de citación.

Durante el período que fije la boleta de citación, la persona deberá regularizar su situación ante el Juzgado de Faltas competente y presentar los certificados o estudios médicos requeridos para determinar si se encuentra en condiciones de recuperar el documento.

Requisitos generales para circular en regla y evitar sanciones

Para transitar por calles y rutas nacionales sin incurrir en faltas que deriven en la inhabilitación para manejar, el marco legal impone contar con la documentación y los aptos médicos al día.

Además de abstenerse de conducir bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos no autorizados por la autoridad sanitaria, todo automovilista debe llevar consigo el Documento Nacional de Identidad, la cédula del vehículo, el comprobante del seguro obligatorio vigente y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada .

El incumplimiento de estas normas vigentes puede generar severas multas e inhabilitaciones temporales.