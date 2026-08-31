Antes de poner la carne sobre la parrilla, existe un truco casero que muchos asadores utilizan para preparar las rejillas y evitar que el asado se adhiera durante la cocción. Se trata de pasar una cebolla impregnada con aceite por la superficie caliente.

Además de ser un método sencillo y económico, este procedimiento permite distribuir una fina capa de materia grasa sobre las rejillas. De esta manera, se puede reducir el riesgo de que la carne se pegue y facilitar el momento de darla vuelta, especialmente cuando se trata de cortes con poca grasa exterior.

El truco de la cebolla con aceite para preparar la parrilla

La técnica consiste en cortar una cebolla por la mitad, colocarle una pequeña cantidad de aceite y utilizarla para frotar las rejillas antes de poner la carne.

El calor de la parrilla ayuda a que el aceite se distribuya sobre la superficie metálica, formando una película muy fina que funciona como una especie de lubricante . Esto puede ayudar a disminuir la adherencia de la carne durante los primeros minutos de cocción.

Para hacerlo correctamente, es importante no empapar la cebolla en aceite. Una cantidad moderada alcanza para cubrir las rejillas sin generar un exceso de grasa que pueda provocar llamas o humo.

El truco de la cebolla con aceite para preparar la parrilla antes de poner la carne y evitar que el asado se adhiera a las rejillas.

Por qué recomiendan pasar cebolla con aceite antes de poner el asado

Uno de los principales motivos para utilizar este método es engrasar ligeramente la parrilla y reducir la posibilidad de que la carne quede pegada a las rejillas.

Cuando la superficie está demasiado seca o presenta restos de alimentos de una cocción anterior, algunos cortes de carne pueden adherirse con mayor facilidad. La fina capa de aceite ayuda a crear una barrera entre la carne y el metal.

Además, pasar la cebolla permite recorrer las distintas rejillas de manera práctica y distribuir el aceite de forma relativamente uniforme . No se trata de un reemplazo para una buena limpieza, sino de un paso adicional antes de comenzar a cocinar.

Cómo hacerlo paso a paso para que la carne no se pegue

Para aplicar este truco antes del asado, hay que seguir unos pocos pasos:

Limpiar la parrilla: retirar restos de grasa, carbón o alimentos de una cocción anterior. Calentar las rejillas: encender el fuego y esperar a que la parrilla alcance una temperatura adecuada. Cortar una cebolla: partirla por la mitad para obtener una superficie amplia y firme. Agregar aceite: colocar unas gotas de aceite sobre la parte cortada. No hace falta cubrirla por completo. Pasar la cebolla: con cuidado, frotar la superficie aceitada de la cebolla sobre las rejillas calientes. Cubrir toda la parrilla: recorrer las zonas donde se colocará la carne para distribuir una capa fina de aceite. Esperar unos instantes: una vez preparada la superficie, colocar el asado y comenzar la cocción.