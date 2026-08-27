El feriado de octubre permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días y tendrá impacto en la actividad laboral, educativa y turística del país.

El país tendrá un nuevo fin de semana largo en octubre, cuando trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de tres jornadas consecutivas de descanso. El próximo festivo nacional será el lunes 12 de octubre, en Colombia, fecha correspondiente a la conmemoración del Día de la Raza.

La jornada permitirá extender el descanso desde el sábado hasta el lunes y suele generar un mayor movimiento turístico y comercial, especialmente por el aumento de desplazamientos, reservas y actividades de ocio que se produce durante los puentes festivos.

¿Por qué el lunes 12 de octubre será feriado?

El lunes 12 de octubre será festivo por la conmemoración del Día de la Raza, también denominado Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia. La fecha se conmemora originalmente el 12 de octubre y, de acuerdo con las reglas de traslado establecidas por la Ley 51 de 1983, cuando corresponde puede convertirse en un día festivo trasladable .

De esta manera, los colombianos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo que irá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

¿Quiénes tendrán descanso durante el feriado del 12 de octubre?

El descanso aplica para la mayoría de trabajadores que cuentan con contrato laboral formal y que habitualmente descansan los días festivos establecidos por la ley colombiana.

El feriado del 12 de octubre se conmemorará el primer lunes de la segunda semana de octubre.

Asimismo, las instituciones educativas públicas y privadas suelen suspender actividades académicas durante estas jornadas, mientras que entidades públicas ajustan sus horarios de atención de acuerdo con la programación oficial.

Sin embargo, sectores esenciales como salud, seguridad, transporte, hotelería, restaurantes y algunos comercios podrán mantener operaciones normales debido a la naturaleza de sus servicios.

¿Cómo se paga trabajar durante el feriado del lunes 12 de octubre?

Los empleados que deban laborar durante el festivo tienen derecho a recibir la remuneración correspondiente establecida por la legislación laboral colombiana.

En términos generales, el trabajo realizado en un día festivo genera un recargo adicional sobre el valor ordinario de la jornada. Si además se presentan horas extras, estas deberán liquidarse con los porcentajes adicionales que correspondan según el horario y las condiciones del servicio prestado.

Por esta razón, muchas empresas organizan previamente los turnos para garantizar el cumplimiento de la norma y evitar inconvenientes en la liquidación de nómina.

Así queda el calendario de festivos para lo que resta de 2026

Después del festivo del 12 de octubre, el calendario nacional contempla las siguientes jornadas de descanso obligatorio: