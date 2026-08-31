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Septiembre tendrá nuevos feriados que modificarán el calendario habitual de miles de trabajadores y estudiantes.
Las jornadas de descanso se distribuirán a lo largo del mes y alcanzarán a distintas zonas del país, con varias fechas previstas en la provincia de Buenos Aires.
El calendario contempla días de descanso durante septiembre, por lo que quienes tengan actividades laborales o educativas deberán prestar atención a las fechas establecidas.
En algunos casos, los feriados permitirán extender el descanso y generar fines de semana más largos.
Quiénes tendrán feriados en septiembre
A diferencia de los feriados nacionales, estas jornadas corresponden a feriados locales, por lo que no alcanzan a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Las fechas se aplican específicamente en determinadas localidades y municipios.
En la provincia, los municipios contemplados para septiembre son Lomas de Zamora, San Fernando, Miramar, Tres de Febrero, Chascomús, Mercedes, Pergamino y Almirante Brown.
Las fechas son:
- San Fernando: miércoles 9 de septiembre.
- Lomas de Zamora: jueves 10 de septiembre.
- Miramar (General Alvarado): domingo 20 de septiembre.
- Tres de Febrero: jueves 24 de septiembre.
- Chascomús: jueves 24 de septiembre.
- Mercedes: jueves 24 de septiembre.
- Pergamino: jueves 24 de septiembre.
- Almirante Brown (Adrogué): miércoles 30 de septiembre.
Los feriados locales se suman al calendario general y pueden generar diferencias entre localidades cercanas. Por eso, trabajadores, estudiantes y familias deberán revisar qué fecha corresponde a su municipio antes de organizar sus actividades.
De esta manera, septiembre tendrá varias jornadas especiales en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, aunque no se trata de feriados nacionales y su alcance estará limitado a las localidades indicadas.