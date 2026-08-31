La Ley de Sucesiones marca los parámetros para repartir una herencia.

La Ley de Sucesiones de Argentina contempla distintas situaciones en las que una persona puede perder el derecho a heredar los bienes, incluso cuando se trata de un familiar directo o de alguien que hubiera sido incluido en el testamento por el causante.

Quiénes pueden quedar afuera de la herencia

La Ley de Sucesiones, perteneciente al Código Civil y Comercial de la Nación, destaca dentro de sus parámetros la indignidad para suceder, una figura jurídica que excluye de la herencia a quienes hayan incurrido en determinadas conductas graves contra la persona fallecida.

En estos casos, el heredero es considerado indigno y queda impedido de recibir bienes , derechos o cualquier porción de la herencia.

La Ley de Sucesiones marca cómo debe dividirse una herencia.

Asimismo, se trata de una de las sanciones más severas previstas por la legislación sucesoria, ya que implica la pérdida de los derechos hereditarios que le hubieran correspondido tras el fallecimiento de la persona.

¿A quiénes se declara como herederos indignos?

El Código Civil y Comercial de la Nación establece los parámetros mediante los cuales una persona se le puede otorgar la calificación de indignidad para suceder .

Por su parte, serán declarados herederos indignos quienes hayan cometido estos actos:

Los autores o cómplices de algún delito doloso cometido contra el causante, sus hijos, padres, cónyuge, conviviente o hermanos.

Los que maltrataron al causante u ofendieron su memoria.

Los que acusaron o denunciaron al causante por un delito, salvo que la víctima del delito sea el acusador o su familia.

Los que no hicieron la denuncia de la muerte del causante ocurrida por causa de un delito doloso dentro de un mes de sucedida.

Los parientes o el cónyuge que no le dieron al causante los alimentos debidos, o no lo llevaron a un establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo.

El padre extramatrimonial que no reconoció en forma voluntaria al causante cuando fue menor de edad.

El padre o la madre del causante que fue privado de la responsabilidad parental.

Los que influyeron en la voluntad del causante para que otorgue testamento, deje de hacerlo, o lo modifique.

Los que falsificaron, alteraron, sustrajeron, ocultaron o sustituyeron el testamento.

Cómo se puede excluir a una persona de una sucesión por indignidad

La exclusión de un heredero por causa de indignidad no es automática. Para que una persona pierda sus derechos sucesorios, es necesario iniciar una demanda judicial luego de la apertura de la sucesión.

Por su parte, la acción debe ser presentada por quien resulte beneficiado con esa exclusión, es decir, por la persona que reclama los derechos hereditarios que le corresponderían en lugar del heredero considerado indigno.