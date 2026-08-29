El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires suspendió diversas multas tras detectar dificultades en la fiscalización en áreas específicas del territorio.

Esto ocurrió posteriormente a la unificación de los descargos tanto físicos como virtuales que fueron presentados por los conductores ante el Juzgado de Faltas, el cual determinó la nulidad de las infracciones.

¿En qué lugar se cancelaron las multas?

Las autoridades de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte han procedido con la reducción de multas y han instado al cumplimiento de la normativa vial establecida en la Ley de Tránsito 13.927.

Se realizaron reclamos viales en el Juzgado de Faltas ubicado en La Plata. En ese contexto, se declaró la nulidad de las actas de infracción levantadas entre el 1 de marzo y el 15 de julio de 2023 en los cinemómetros de la Ruta 205, debido a la falta de señalización adecuada.

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¿Cómo consultar las infracciones en la provincia de Buenos Aires?

Para consultar las infracciones en la provincia de Buenos Aires, es imprescindible acceder a este sitio web oficial e introducir el número de la patente del vehículo o el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Posteriormente, se abrirá una pestaña que mostrará las multas pendientes, así como el detalle de referencia y los montos a abonar por el conductor. En caso contrario, las infracciones no se mostrarán en la web.

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¿Cuál es el nuevo incremento en las multas por alcoholemia y otras infracciones?

Desde mayo, las sanciones económicas alcanzan hasta $1.364.000 para aquellos que opten por no realizar el test de alcoholemia. Este aumento obedece a la elevación en el costo de las Unidades Fijas. A continuación, se presentan los montos de las infracciones en la provincia de Buenos Aires:

Superar la velocidad máxima: $170.550 a $1.137.000 (150 a 1.000 UF).

Conducir con exceso de alcohol en sangre o drogado: $227.400 a $1.137.000 (200 a 1.000 UF).

Circular en contramano o por banquina: $227.400 a $1.137.000 (200 a 1.000 UF).

Conducir con la licencia suspendida por ineptitud: $170.550 a $568.500 (150 a 500 UF).

Circular con más ocupantes de los permitidos por el vehículo: $170.550 a $568.500 (150 a 500 UF).

Negarse a mostrar la documentación exigida: $113.700 a $341.100 (100 a 300 UF).

Circular sin VTV: $341.100 a $1.137.000 (300 a 1000 UF).

Cruzar el semáforo en rojo: $341.100 a $1.137.000 (300 a 1000 UF).

Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo: $113.700 a $341.100 (100 a 300 UF).

No usar el cinturón de seguridad: $113.700 a $341.100 (100 a 300 UF).

Dejar el auto mal estacionado: $56.850 a $113.700 (50 a 100 UF).

Conducir sin cédula de identificación del vehículo: $56.850 a $113.700 (50 a 100 UF).

Revisión de multas en rutas de Buenos Aires para mayor seguridad vial

Desde el Ministerio de Transporte se informó que la revisión de las multas se extenderá a otras rutas de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar la correcta señalización y fiscalización de las normativas de tránsito. Esta medida se implementará para proteger a los conductores de eventuales sanciones injustas y mejorar la seguridad vial en todo el territorio.

Además, las autoridades destacaron la importancia de que todos los conductores se mantengan informados sobre las normativas viales y las tarifas de las multas, que experimentarán incrementos significativos en los próximos meses. Se recomienda a los usuarios consultar regularmente el sitio web oficial para conocer el estado de sus infracciones y evitar sorpresas.