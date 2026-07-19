La expectativa por un posible feriado tras la final del Mundial 2026 creció en las últimas horas. Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial de que el lunes 20 de julio sea declarado día no laborable.

Sin embargo, un grupo de bonaerenses sí tendrá un día de descanso gracias a un feriado local que les permitirá extender el fin de semana. La medida alcanza únicamente a un municipio de la provincia de Buenos Aires y responde a una celebración histórica.

Qué se conmemora el 20 de julio y por qué habrá feriado en Buenos Aires

El lunes 20 de julio será feriado únicamente en el partido de Carlos Pellegrini, donde se celebrará un nuevo aniversario de su creación como municipio.

La localidad nació en 1899 bajo el nombre de Colonia Agrícola Drysdale y, el 20 de julio de 1907, fue reconocida oficialmente como municipio independiente tras separarse de Guaminí. Más tarde adoptó el nombre de Carlos Pellegrini en homenaje al expresidente argentino.

Por este motivo, cada año la fecha se conmemora con un asueto local que forma parte del calendario de celebraciones del distrito.

Mientras el Gobierno no declaró un asueto nacional por la final del Mundial 2026, los habitantes de Carlos Pellegrini tendrán un feriado local que extenderá el fin de semana. Gemini.

Quiénes tendrán feriado el lunes 20 de julio

El beneficio no alcanza a toda la provincia de Buenos Aires ni al resto del país. El feriado será exclusivo para quienes desarrollan actividades en el partido de Carlos Pellegrini.

Durante esa jornada no habrá actividad en la administración pública local y tampoco atenderán las sucursales del Banco Provincia ubicadas en el distrito.

En cuanto al sector privado, la adhesión dependerá de cada empleador. Algunas empresas podrán otorgar el día libre, mientras que otras continuarán con su funcionamiento habitual.

¿Habrá más feriados en lo que queda de 2026?

Aunque el 20 de julio será un feriado exclusivamente local, el calendario nacional todavía conserva varias fechas de descanso para el resto del año.

Entre los próximos feriados figuran:

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable).

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, quienes no estén alcanzados por el asueto de Carlos Pellegrini deberán esperar alguno de los próximos feriados nacionales para disfrutar de un nuevo fin de semana largo.