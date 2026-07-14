Ni gimnasio, ni bicicleta ni correr: el ejercicio que mejora la circulación, aumenta la fuerza y corrige la postura Fuente: Shutterstock

Cuando se piensa en hacer ejercicio, muchas personas optan por salir a correr, andar en bicicleta o levantar pesas en el gimnasio.

Sin embargo, existe una disciplina de bajo impacto que cada vez suma más adeptos por sus beneficios para todo el cuerpo y que puede practicarse a cualquier edad.

Se trata del pilates, un método de entrenamiento que combina fuerza, control, respiración y movilidad. Además de fortalecer los músculos, ayuda a mejorar la circulación, corregir la postura y aumentar la estabilidad , por lo que es una de las actividades más recomendadas tanto para quienes recién comienzan como para quienes buscan complementar otros deportes.

Por qué el pilates mejora la circulación y fortalece todo el cuerpo

El pilates trabaja el cuerpo de manera integral mediante movimientos controlados que activan distintos grupos musculares al mismo tiempo. A diferencia de otros entrenamientos, no se basa en la intensidad, sino en la precisión y el control de cada ejercicio.

Ni gimnasio, ni bicicleta ni correr: el ejercicio que mejora la circulación, aumenta la fuerza y corrige la postura Fuente: Shutterstock

Durante la práctica, la contracción muscular y la respiración coordinada favorecen la circulación sanguínea, ayudando a que el oxígeno llegue de forma más eficiente a los músculos y tejidos.

Entre los principales beneficios del pilates se destacan:

Fortalece el abdomen, la espalda y la zona lumbar.

Mejora la circulación sanguínea.

Aumenta la fuerza muscular.

Favorece la movilidad y la flexibilidad.

Incrementa la estabilidad corporal.

Reduce la rigidez muscular.

Cómo ayuda a corregir la postura

Uno de los mayores beneficios del pilates es el trabajo sobre los músculos profundos del tronco, responsables de mantener la columna estable durante las actividades cotidianas.

Al fortalecer la zona media del cuerpo, la espalda, la pelvis y los hombros , resulta más sencillo mantener una postura correcta tanto al caminar como al permanecer sentado durante varias horas.

Ni gimnasio, ni bicicleta ni correr: el ejercicio que mejora la circulación, aumenta la fuerza y corrige la postura Fuente: Shutterstock

Además, la práctica constante ayuda a tomar conciencia de la posición corporal, reduciendo hábitos posturales incorrectos que suelen provocar molestias o dolores.

Otros beneficios que aporta practicar pilates

Más allá de mejorar la postura y la fuerza, el pilates también ofrece ventajas para la salud general porque combina actividad física con técnicas de respiración y concentración.

Esto permite trabajar el cuerpo sin generar un impacto excesivo sobre las articulaciones, por lo que suele ser recomendado para personas de diferentes edades y niveles de entrenamiento.

Otras de las ventajas que aporta el pilates son:

Disminuye el estrés y favorece la relajación.

Mejora el equilibrio y la coordinación.

Aumenta la resistencia muscular.

Ayuda a prevenir lesiones.

Favorece la salud de las articulaciones.

Contribuye a reducir dolores de espalda asociados a una mala postura.

Quiénes pueden practicar pilates

Una de las grandes ventajas de esta disciplina es que puede adaptarse a las capacidades y necesidades de cada persona.

Además, existen ejercicios para principiantes, adultos mayores, deportistas e incluso para quienes atraviesan procesos de rehabilitación física, siempre bajo supervisión profesional cuando corresponda.

Por eso, el pilates se consolidó como una alternativa ideal para quienes buscan mantenerse activos sin recurrir necesariamente al gimnasio, al ciclismo o a las largas sesiones de running.

En este aspecto, su combinación de fuerza, movilidad, equilibrio y control corporal lo convierte en uno de los ejercicios más completos para mejorar la calidad de vida y cuidar la salud a largo plazo.