El perfume casero que deja la casa con olor a limpio.

Hay aromas que inmediatamente transmiten sensación de limpieza y bienestar. El perfume de las sábanas recién lavadas, la ropa limpia o la ropa tendida es uno de ellos. Es fresco, agradable y mucho más sutil que algunas fragancias artificiales que pueden resultar demasiado intensas.

Con esta idea, la experta en limpieza Alicia Martínez, conocida en redes como @aly_deco_home, compartió una sencilla preparación casera para crear un ambientador textil y perfumar distintos espacios del hogar.

La propuesta permite elaborar un pulverizador en pocos minutos y utilizarlo sobre diferentes textiles de la casa, como cortinas, sofás, cojines o sillas tapizadas. Además, puede ser una alternativa para disimular algunos olores cotidianos, como los que quedan después de cocinar o los que pueden generar las mascotas.

Cómo preparar el perfume ambientador casero

Mantener una casa limpia no siempre es suficiente para conseguir que huela bien. Los textiles también cumplen un papel importante, ya que pueden acumular y retener distintos olores con el paso del tiempo.

Por eso, además de aspirarlos y limpiarlos periódicamente, se puede recurrir a un pulverizador aromático para refrescarlos.

La receta que propone Martínez requiere solamente tres ingredientes:

200 mililitros de agua.

200 mililitros de alcohol.

100 mililitros de suavizante para ropa.

El perfume casero que deja la casa con olor a limpio. Magnific.

La preparación es muy sencilla. Primero hay que colocar los tres ingredientes en un recipiente y mezclarlos hasta integrarlos. Luego, se vierte el líquido en un pulverizador previamente limpio y ya estará listo para utilizar.

La recomendación es aplicarlo sobre cortinas, sofás, colchones, cojines y cabeceros tapizados, aunque siempre en pequeñas cantidades. No es necesario mojar completamente las telas: alcanza con pulverizar ligeramente para distribuir el aroma.

El agua funciona como base de la preparación y permite combinar los demás ingredientes. Por su parte, el alcohol ayuda a que el líquido se evapore con mayor rapidez, mientras que el suavizante aporta la fragancia característica de la ropa recién lavada.

Antes de aplicarlo sobre una superficie completa, conviene probar primero una pequeña cantidad en un sector poco visible para comprobar que no genere manchas o alteraciones en el tejido.

El truco casero para perfumar los armarios

Los textiles no son los únicos elementos que pueden concentrar olores. Los armarios, vestidores y cajones también pueden perder ese aroma fresco que tienen las prendas recién lavadas.

Para estos espacios, Alicia Martínez propone otra alternativa casera que requiere únicamente sal gruesa, bolas potenciadoras de aroma para la ropa y aceite esencial de lavanda.

La preparación consiste en colocar la sal gruesa dentro de un pequeño recipiente y sumar las bolas perfumadas. Luego se agregan unas gotas de aceite esencial de lavanda y se mezcla suavemente.

Una vez preparado, el recipiente puede colocarse dentro del armario, vestidor o cajón, siempre en un lugar estable y evitando el contacto directo con la ropa.

La sal ayuda a retener la fragancia, mientras que las bolas aromáticas y el aceite esencial aportan el perfume. De esta manera, se puede mantener un aroma agradable y fresco en los espacios donde se guarda la ropa sin necesidad de recurrir a un ambientador comercial.