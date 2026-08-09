España endurece los controles a viajeros procedentes de Italia: la medida estará vigente hasta septiembre. (Fuente: Shutterstock).

España ha restablecido los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia tras la decisión del Gobierno italiano de aplicar medidas similares a pasajeros procedentes de España. La medida afecta a las conexiones aéreas y marítimas y comenzó a aplicarse este sábado 8 de agosto.

Los controles se realizarán de forma aleatoria y estarán vigentes hasta septiembre, aunque podrán levantarse antes si desaparecen las circunstancias que motivaron su adopción. El Ministerio del Interior justifica la decisión por la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central y el riesgo de movimientos posteriores hacia otros países del espacio Schengen.

Controles aleatorios en vuelos y conexiones marítimas procedentes de Italia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este domingo la orden del Ministerio del Interior que restablece durante treinta días los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas de pasajeros procedentes de Italia. La medida afecta a los vuelos cuyo último aeropuerto de salida esté en Italia y a los buques, transbordadores y demás servicios de transporte de pasajeros procedentes de puertos italianos.

La decisión del Gobierno español se produce después de que Italia decidiera restablecer los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta, con el argumento de evitar posibles movimientos secundarios hacia territorio italiano. España reclamó la retirada de esos controles y, ante la negativa de Italia, anunció que adoptaría medidas similares para los viajeros llegados desde Italia.

La orden, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justifica la medida por la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central y el riesgo de movimientos posteriores desde Italia hacia otros países del espacio Schengen, entre ellos España.

En el texto se advierte de que existe una “amenaza grave, real y actual para el orden público y la seguridad interior” por la concentración de los desplazamientos en determinados vuelos y enlaces marítimos procedentes de Italia.

Los controles comenzaron a las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto y se mantendrán hasta las 24:00 horas del 7 de septiembre, aunque la medida será evaluada de forma permanente y podrá levantarse antes si desaparecen las circunstancias que la motivaron.

La orden precisa además que se realizarán de manera “proporcionada, flexible y basada en análisis de riesgo”, con el objetivo de limitar los tiempos de espera y garantizar la fluidez de las conexiones.

España endurece los controles a viajeros procedentes de Italia: la medida estará vigente hasta septiembre. Shutterstock / ChatGPT

Siete aeropuertos ya aplican los controles a viajeros

Interior ha ampliado este sábado a siete aeropuertos españoles los controles aleatorios, que comenzaron en Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat y se extendieron después a Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia.

Hasta las 21:00 horas del sábado, la Policía había controlado a 199 viajeros nacionales de terceros países llegados en doce vuelos procedentes de Italia en seis aeropuertos: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia.

Madrid-Barajas concentró el mayor número, con 83 pasajeros controlados, seguido de Barcelona-El Prat, con 67; Valencia, con 33; Sevilla, con once, y Bilbao, con cinco. En Alicante se incluyeron tres vuelos en el dispositivo, aunque no se efectuó ningún control a nacionales de terceros países. Los controles tienen como objetivo comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de fronteras Schengen.

España endurece los controles a viajeros procedentes de Italia: la medida estará vigente hasta septiembre. (Fuente: Shutterstock).

Aagesen espera que Italia reaccione y garantice el espacio Schengen

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, espera que Italia “reaccione y tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado”. Así lo ha señalado la ministra en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntada por varias cuestiones sobre Ceuta, tras visitar el puesto de mando avanzado del incendio de Niebla en Huelva.

Respecto a los controles aleatorios a los viajeros procedentes de Italia después de que ese país descartara levantar las restricciones similares implantadas allí tras la crisis migratoria de Ceuta, Aagesen ha recordado que tanto el ministro de Exteriores como el del Interior han sido muy claros en este sentido.