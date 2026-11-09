Los agentes pueden controlar que los vehículos cumplan con los objetos de seguridad.

Durante los controles de tránsito, las autoridades pueden verificar si los vehículos cumplen con las condiciones exigidas por la normativa y, entre ellos, revisar si el conductor circula sin matafuegos y balizas portátiles.

Manejar sin esos dos elementos constituye una infracción que puede derivar en una sanción económica y en el descuento de puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Si el conductor ya cuenta con otras infracciones acumuladas y perdió los 20 puntos del sistema scoring, pueden suspender el permiso para manejar.

¿Qué dice la Ley de Tránsito sobre el matafuegos obligatorio en los autos?

La Ley Nacional de Tránsito 24.449, en su artículo 40, inciso f), establece que todos los automotores deben contar con un matafuegos y balizas portátiles normalizados para poder circular por la vía pública.

La obligación alcanza a los automóviles particulares y demás vehículos comprendidos por la normativa, con excepción de las motocicletas.

Por lo tanto, los conductores deben asegurarse de contar con estos elementos antes de salir a la calle, ya que su ausencia puede ser detectada durante una fiscalización vehicular.

¿De cuánto es la multa por manejar sin matafuegos y cuántos puntos quitan?

El artículo 29 del Decreto 242/2022, que reglamenta el artículo 40, inciso f), de la Ley Nacional de Tránsito, establece que circular sin matafuegos y balizas portátiles normalizados puede generar una multa de entre 50 y 100 unidades fijas (UF).

Además, la infracción contempla una quita de dos puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

De esta manera, no contar con el equipamiento obligatorio no representa solamente un gasto económico: también puede comprometer el saldo disponible en el sistema de scoring.

La quita de puntos se aplica una vez que la infracción queda firme, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

¿Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir por no llevar matafuegos?

Pueden sancionar a quienes no cuenten con este elemento de seguridad (foto: archivo)

El sistema de scoring de la Argentina asigna inicialmente 20 puntos a cada conductor. A medida que se acumulan infracciones que contemplan descuentos, el saldo disminuye.

En este contexto, no llevar el matafuegos no provoca por sí solo la inhabilitación del registro. Sin embargo, puede convertirse en la infracción que haga que una persona pierda los puntos que todavía conserva.

Por ejemplo, un conductor que ya perdió 18 de sus 20 puntos iniciales tendrá solamente dos disponibles. Si durante un control se comprueba que circula sin matafuegos y balizas portátiles, podría perder los dos puntos restantes y llegar a cero.

Cuando el conductor agota la totalidad de los puntos, se activa el procedimiento de inhabilitación para manejar.

¿Cuántos días pueden suspender la licencia si el conductor llega a cero puntos?

El régimen de scoring contempla períodos de inhabilitación progresivos según la cantidad de veces que una persona haya perdido la totalidad de su puntaje.

De acuerdo con el sistema nacional, las sanciones son:

Primera vez: 60 días de inhabilitación.

Segunda vez: 120 días sin poder conducir.

Tercera vez: 180 días de inhabilitación.

Cuarta vez y siguientes: el período se duplica sucesivamente.

Para recuperar la posibilidad de conducir, los infractores deben cumplir el plazo de inhabilitación y aprobar los cursos de seguridad vial correspondientes.

Por este motivo, acumular infracciones puede generar consecuencias que van mucho más allá de una multa económica.

¿Qué otros elementos son obligatorios para circular en auto?

Además del matafuegos, la Ley Nacional de Tránsito establece otros requisitos indispensables para circular por calles, avenidas y rutas.

Entre ellos, los automovilistas deben contar con: