La Policía Federal de Brasil y las autoridades de control fronterizo oficializaron la aplicación estricta de las normativas de migración para los ciudadanos provenientes de países miembros y asociados del Mercosur , afectando de forma directa a los pasajeros procedentes de Argentina, Chile y Uruguay.

La disposición, que rige de forma inmediata en la totalidad de las terminales aéreas internacionales del territorio brasileño, establece la prohibición de ingreso y la posterior reconducción a su país de origen para quienes presenten documentos personales con irregularidades, fechas de vencimiento cumplidas o deterioros materiales visibles.

Exigencia estricta de documentación física vigente y sin deterioros

La reglamentación vigente determina que tanto el Documento Nacional de Identidad (DNI) de tarjeta como el pasaporte deben encontrarse plenamente vigentes durante toda la estadía prevista y en perfecto estado de conservación física .

Las autoridades aeroportuarias rechazarán el ingreso de aquellas libretas o plásticos que presenten roturas, fisuras, legibilidad parcial, enmiendas, fotografías descoloridas o un desgaste que dificulte la correcta identificación del titular.

Asimismo, la fecha de vencimiento impresa debe ser posterior al día de regreso programado, quedando inhabilitados para cruzar la frontera quienes posean documentos caducos o vencidos en la fecha del control.

Es oficial | Brasil prohíbe el ingreso al país de todos los extranjeros que no hagan este trámite clave en su pasaporte Fuente: IA

Invalidez de la versión digital en la aplicación y fotocopias

A pesar de los avances en la digitalización de trámites personales en la región, la Policía Federal brasileña ratificó que el DNI digital accesible mediante aplicaciones móviles no posee validez legal para efectuar trámites de migración ni para trasponer fronteras internacionales.

Del mismo modo, las fotocopias de los documentos, las constancias policiales de extravío o los certificados de DNI en trámite son automáticamente desestimados en los puestos de control aeroportuarios, siendo requisito excluyente la presentación del ejemplar físico original expedido por el organismo oficial de identificación de cada país.

Requisitos especiales para la documentación de menores de edad

En el caso de los niños, niñas y adolescentes , los controles en los puestos de desembarco verificarán de manera rigurosa que la tarjeta de identidad cuente con las actualizaciones obligatorias de los 5 a 8 años y de los 14 años, según corresponda.

Adicionalmente, las familias deben llevar la partida o certificado de nacimiento original legalizado para acreditar el vínculo filial, y en caso de que el menor viaje solo, acompañado por un tercero o con uno solo de sus progenitores, se exige la exhibición de la autorización de viaje internacional tramitada formalmente ante escribano público o autoridad judicial.

Consecuencias inmediatas y rechazo de embarque en el aeropuerto

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones migratorias acarrea la denegación inmediata del permiso de entrada al país dictada por las dependencias de migración dentro de la misma terminal aérea.

Aquellos viajeros que no logren validar su documentación en regla no podrán traspasar los controles fronterizos y deberán permanecer en la zona de tránsito hasta ser reembarcados de forma obligatoria en el siguiente vuelo disponible de la compañía aérea con destino a su punto de partida.