Oficial | Suspenderán la licencia de conducir a todas las personas que cometan estas infracciones graves detectadas por fotomultas.

Ignorar la prioridad de paso de quienes caminan por la calle no solo es una falta grave de convivencia vial, sino que también afecta de manera directa la vigencia del registro.

En el marco del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), no frenar en la senda peatonal o ignorar los cruces habilitados conlleva la quita de 4 puntos.

El esquema de scoring otorga a cada automovilista un crédito inicial de 20 puntos. Con cada infracción cometida, el sistema resta unidades en función de la severidad de la falta.

Por este motivo, la acumulación de distintas contravenciones reduce el margen del conductor hasta acercarlo a las sanciones dispuestas por la ley.

En el caso puntual de no respetar el paso peatonal, la quita es de 4 unidades sobre el total disponible . Si el titular suma además otras contravenciones, las quitas se acumulan y pueden derivar en la inhabilitación temporaria para manejar.

En el caso puntual de no respetar el paso peatonal, la quita es de 4 unidades sobre el total disponible. ChatGPT

¿Qué contempla esta infracción?

La falta clasificada como “No respetar senda peatonal/paso peatonal” implica restarle 4 puntos al historial del conductor.

Esto obliga a quienes manejan a detenerse y ceder el paso siempre que una persona vaya a cruzar , con especial énfasis en las esquinas y los sectores señalizados.

Al sumarse a otras multas previas, este descuento deja al automovilista cada vez más cerca del límite que activa la suspensión de la licencia.

¿Qué pasa al agotar todos los puntos?

Llegar a 0 puntos inicia el proceso legal de suspensión de la licencia . El bloqueo no se aplica de manera automática: se concede un plazo de 20 días hábiles para acudir ante el Controlador Administrativo de Faltas y regularizar la situación.

La duración de la inhabilitación depende de cuántas veces el conductor haya llegado a 0 puntos:

La primera vez son 60 días.

La segunda 180 días.

La tercera 2 años.

La cuarta o posteriores, 5 años.

Para volver a ponerse al volante, el infractor debe realizar y aprobar de forma obligatoria un curso virtual de educación vial y concientización. Una vez cumplido el tiempo de sanción y acreditado el curso, la licencia se reactivará con un saldo renovado de 10 puntos.