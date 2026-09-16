Para renovar el pasaporte estadounidense los solicitantes deben cumplir con los requisitos que establece el Departamento de Estado y realizar el trámite siguiendo los pasos especificados en la web.

Quienes no cumplan con estos requisitos, no podrán renovar el pasaporte y deberán solicitar uno nuevo , incluyendo la presentación de la documentación y concurrir de manera presencial a una Oficina de Aceptación de Solicitudes de Pasaportes.

Estados Unidos confirma que solo podrán renovar el pasaporte quienes cumplan estos requisitos

El Departamento de Estado aclara que no podrán renovar el documento quienes se puedan clasificar en alguna de estas situaciones:

El pasaporte fue emitido cuando tenía menos de 16 años .

El documento fue emitido hace 15 años o más .

El pasaporte está dañado, perdido o fue robado .

El documento no muestra el nombre legal actual y el titular no dispone de documentación legal que permita acreditar el cambio de nombre.

Quienes no cumplan con estos requisitos, no podrán renovar el pasaporte y deberán solicitar uno nuevo. Chat GPT / Magnific / EFE

¿Cuál es el formulario DS-82 y para qué sirve?

El Formulario DS-82 es la solicitud utilizada cuando se quiere renovar el pasaporte estadounidense de adulto, cuando el titular sí cumple con los requisitos de elegibilidad.

El trámite se puede realizar por correo, enviando el formulario completo, el pasaporte que se desea renovar, una fotografía que cumpla con los estándares oficiales, pagar la tarifa correspondiente y adjuntar cualquier otra documentación que pueda llegar a ser solicitada, como una copia certificada del acta de nacimiento o una orden judicial, en caso de que se haya cambiado el nombre.

También se puede realizar online, si se cumplen con los requisitos para acceder a esta modalidad.

El DS-82 puede completarse mediante el sistema oficial, descargarse para rellenarlo a mano o conseguirse en determinadas oficinas de aceptación de solicitudes de pasaportes.

El Formulario DS-82 es la solicitud utilizada cuando se quiere renovar el pasaporte estadounidense de adulto, cuando el titular sí cumple con los requisitos de elegibilidad. Chat GPT / El Cronista USA

Si no se cumplen estos requisitos, no se podrá renovar el pasaporte: ¿Cómo acceder a uno nuevo en estos casos?

Si una persona no cumple los requisitos de elegibilidad para renovar el pasaporte, aún puede obtener uno nuevo con otro trámite.

Para ello se debe presentar en una Oficina de Aceptación de Solicitudes de Pasaporte con turno previo, con el Formulario DS-11 sin firmar, junto con toda la documentación necesaria para tramitar el nuevo pasaporte.