Una nueva y peligrosa modalidad de ciberestafa encendió las alarmas en el sistema previsional argentino.

Ciberdelincuentes pusieron en marcha un operativo de ingeniería social diseñado específicamente para engañar a jubilados y pensionados en todo el país, utilizando la imagen institucional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Bajo la promesa de acceder a un supuesto beneficio turístico gratuito, las víctimas son inducidas a entregar información confidencial que abre la puerta al robo de identidad y al vaciamiento inmediato de sus cuentas bancarias .

La anatomía del engaño mediante redes sociales y WhatsApp

La maniobra comienza con la difusión viral de imágenes publicitarias en plataformas como Facebook e Instagram, donde se promociona un beneficio inexistente denominado “Plan Previaje PAMI 2026” que invita a los adultos mayores a contactarse por WhatsApp para tramitar su pasaje.

Una vez entablada la conversación, los estafadores aseguran que el afiliado tiene una plaza asignada y, bajo el pretexto de validar la inscripción o la identidad del titular, solicitan información crítica como el número de DNI, claves de home banking, números de tarjeta o códigos de seguridad enviados por SMS.

La falsedad del “Plan Previaje 2026” y el cese de beneficios

La efectividad de la estafa radica en explotar el recuerdo del programa Previaje, una política pública implementada años atrás para fomentar el turismo que contó con gran adhesión entre los adultos mayores, pero que fue oficialmente discontinuada por la actual administración nacional.

Desde las centrales de ciberseguridad aclararon que ni PAMI ni la ANSES gestionan actualmente convenios turísticos , subsidios ni créditos de viaje, por lo que cualquier publicación circulante sobre este beneficio es completamente falsa y busca engañar a la población vulnerable.

Gemini.

Los riesgos del robo de datos: vaciamiento y créditos exprés

La entrega involuntaria de credenciales otorga a los ciberdelincuentes el control total sobre la banca electrónica de las víctimas, permitiéndoles acceder directamente a las cajas de ahorro donde perciben sus haberes mensuales.

En cuestión de minutos, las bandas criminales transfieren la totalidad de los fondos disponibles hacia billeteras virtuales no rastreables , dejando las cuentas con saldo cero y gestionando en paralelo préstamos personales preaprobados que cargan a los jubilados con deudas de largo plazo.

Medidas de prevención y canales de denuncia habilitados

Frente a la proliferación de esta amenaza, las autoridades del organismo y especialistas en delitos informáticos recordaron que PAMI nunca solicita claves personales, tokens de seguridad ni datos bancarios mediante llamadas, cadenas de mensajería o formularios en redes sociales.