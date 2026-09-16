El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos exigen a los viajeros extranjeros un pasaporte con vigencia mínima para autorizar su ingreso. La medida no aplica a sus propios ciudadanos, sino a quienes llegan desde otro país.

Quienes postergaron la renovación y se presentan con el documento vencido, o por debajo del margen exigido, pueden quedar afuera del vuelo o ser rechazados en el control migratorio. Cada país fija su propio criterio de vigencia mínima, sin un estándar único entre los cuatro.

¿Qué exige cada país a los extranjeros?

La vigencia mínima del pasaporte varía según el organismo migratorio de cada país. Estos son los requisitos vigentes para quienes llegan como visitantes extranjeros.

El Salvador

La Dirección General de Migración y Extranjería exige a los extranjeros un pasaporte vigente y en buen estado, con un mínimo de seis meses de vigencia. Los ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua son la excepción : pueden ingresar solo con su documento de identidad.

Guatemala

El Instituto Guatemalteco de Migración exige un pasaporte con al menos seis meses de vigencia desde la fecha de ingreso, en buen estado y con páginas en blanco para el sello. No acepta pasaportes vencidos bajo ninguna prórroga.

Honduras

El Instituto Nacional de Migración exige un pasaporte vigente con un mínimo de tres meses de validez, según su comunicado más reciente. Los ciudadanos de los países del CA-4 — Guatemala, El Salvador y Nicaragua— pueden ingresar solo con su documento de identidad .

Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aplica una regla general de seis meses de vigencia más allá de la estadía prevista. Desde diciembre de 2025, más de cien países quedaron exceptuados de esta regla, entre ellos El Salvador; Guatemala y Honduras no están en esa lista.

La vigencia mínima del pasaporte varía según el organismo migratorio de cada país. ChatGPT

¿Cómo afecta esto a un viaje ya organizado?

El inconveniente no suele aparecer al llegar al destino, sino antes de despegar. La aerolínea revisa la documentación en el check-in y puede negar el embarque si el pasaporte no cumple el margen exigido, incluso con pasaje, hotel y todo el viaje pago.