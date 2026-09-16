Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

Las autoridades migratorias de Brasil, Colombia, Puerto Rico y Venezuela mantienen vigentes los controles para los viajeros que intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales.

¿Qué ocurre en Brasil con los pasaportes vencidos?

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el embarque o el ingreso al territorio brasileño cuando el pasajero presenta documentación vencida o que no cumple con los requisitos exigidos para el viaje.

Conocer estos requisitos puede evitar inconvenientes a los colombianos que deseen ingresar a Brasil o realizar viajes internacionales. (Fuente: Representación creada con IA) Montaje EC

Por su parte, los ciudadanos brasileños que viajen al exterior deben contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que se recomienda verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de emprender el viaje.

Qué exige Venezuela para entrar o salir del país

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Venezuela ha implementado en distintos momentos prórrogas a la vigencia de los pasaportes, por lo que en determinados casos se acepta el documento aun después de su fecha de expiración bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Colombia y Puerto Rico también exigen documentación vigente para viajar

En Colombia, los extranjeros deben presentar la documentación de viaje exigida por las autoridades migratorias al momento de ingresar y salir del país. Como regla general se solicita un pasaporte vigente, aunque existen excepciones para ciudadanos de determinados países que, por acuerdos internacionales, pueden ingresar utilizando un documento nacional de identidad válido para viajes internacionales.

En el caso de Puerto Rico, los requisitos son diferentes, ya que el territorio se encuentra bajo la jurisdicción migratoria de Estados Unidos. Por eso, los viajeros extranjeros deben cumplir con las condiciones de ingreso establecidas por las autoridades estadounidenses, que pueden incluir pasaporte vigente, visa o una autorización de viaje según la nacionalidad y la situación migratoria de cada persona.

Antes de viajar a cualquiera de los dos destinos, es recomendable verificar que la documentación se encuentre vigente y en buen estado. Las aerolíneas pueden controlar los requisitos antes del embarque y las autoridades migratorias pueden impedir el ingreso cuando el viajero no presenta la documentación correspondiente o no cumple con las condiciones exigidas.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: