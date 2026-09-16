Quienes tengan previsto viajar a Colombia desde Argentina, Chile o Uruguay deberán prestar especial atención a la documentación utilizada para ingresar al país.

Las autoridades migratorias controlan la identidad de cada pasajero y verifican que presente un documento de viaje válido y en condiciones que permitan acreditar correctamente sus datos.

Requisitos migratorios de Colombia. Shutterstock

Para los ciudadanos de países del Mercosur existen mecanismos regionales que permiten utilizar determinados documentos nacionales de identidad como documentos de viaje. Colombia reconoce estos documentos dentro de los instrumentos internacionales vigentes, por lo que no siempre es necesario viajar con pasaporte.

Sin embargo, existe una condición fundamental: el documento presentado debe encontrarse vigente y en buen estado. Si está vencido, deteriorado o sus datos resultan ilegibles para la autoridad migratoria, el ingreso puede ser impedido.

Argentinos pueden ingresar a Colombia con DNI o pasaporte

Los ciudadanos argentinos cuentan con dos alternativas para identificarse al ingresar a Colombia: DNI o pasaporte. Migración Colombia incluye expresamente el Documento Nacional de Identidad argentino entre los documentos que pueden utilizar los ciudadanos de países miembros del Mercosur.

Esto significa que un argentino que viaje por turismo no necesariamente debe presentar pasaporte si utiliza un DNI reconocido como documento de viaje. Pero el hecho de poder viajar con DNI no elimina la obligación de que la documentación esté vigente y en condiciones adecuadas.

Qué hay que revisar para no tener problemas

Fecha de vencimiento del DNI o pasaporte.

Estado físico del documento.

Que la fotografía y los datos personales puedan identificarse correctamente.

Que no existan daños que impidan su lectura.

Que el documento presentado sea el mismo utilizado durante el proceso migratorio correspondiente.

Qué pasa si el DNI o pasaporte está vencido o ilegible

El control migratorio se realiza al momento del ingreso al territorio colombiano. Migración Colombia establece que los extranjeros deben presentar un documento de viaje válido conforme a los instrumentos internacionales aplicables. Entre las opciones figura el Documento Nacional de Identidad CAN–MERCOSUR, además del pasaporte válido y vigente.

Por eso, quienes pretendan ingresar con un DNI vencido o deteriorado pueden encontrarse con un inconveniente en frontera. Lo mismo ocurre con quienes necesitan utilizar pasaporte y presentan un documento vencido o en condiciones que no permiten verificar correctamente su identidad.

La autoridad migratoria es la encargada de realizar el control y determinar si se cumplen las condiciones de ingreso.

El requisito que deben cumplir los viajeros antes de salir de Argentina

La posibilidad de utilizar DNI en determinados viajes regionales no significa que cualquier documento de identidad sea aceptado sin condiciones. El Mercosur establece que determinados documentos nacionales pueden funcionar como documentos de viaje para sus ciudadanos, de acuerdo con los acuerdos vigentes.

Recomendaciones para los viajeros

Por eso, antes de embarcar hacia Colombia, argentinos, chilenos y uruguayos deberían verificar qué documento corresponde utilizar según su nacionalidad y asegurarse de que esté vigente, íntegro y legible.

Además, Migración Colombia recomienda realizar el proceso de pre-registro migratorio Check-Mig, aunque actualmente lo presenta como una herramienta sugerida y no obligatoria, para agilizar los controles de ingreso y salida.

En definitiva, el punto clave para evitar inconvenientes es llegar al control migratorio con el documento de viaje habilitado para la nacionalidad correspondiente, vigente y en buenas condiciones.