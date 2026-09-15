Las autoridades de control migratorio de Argentina y Brasil activaron un esquema de supervisión estricta sobre todas las personas que busquen ingresar o salir de sus respectivos territorios.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento estricto de las normativas vigentes , tanto las dependencias oficiales de frontera como las empresas de transporte aéreo verificarán de manera exhaustiva que cada viajero cumpla con la documentación requerida para evitar inconvenientes o cancelaciones en los puntos de desembarque.

Requisitos de ingreso y exigencias documentales en Argentina

En el caso del territorio argentino, las exigencias de entrada varían según la nacionalidad del viajero y el punto de ingreso habilitado.

Los ciudadanos argentinos que provengan de países situados fuera del bloque regional deberán presentar obligatoriamente un pasaporte vigente y en regla.

Por su parte, los oriundos de países miembros del Mercosur pueden transitar con su Documento Nacional de Identidad (DNI), aunque se recomienda revisar la normativa específica de cada jurisdicción ante la eventual solicitud de visas, permisos o autorizaciones complementarias.

Las normativas de Brasil y las excepciones para el Mercosur

La reglamentación de Brasil exige la presentación de un pasaporte vigente como requisito general para autorizar el ingreso y egreso de su territorio.

Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

De manera análoga a lo que sucede en la Argentina, los ciudadanos pertenecientes a los países del Mercosur se encuentran facultados para desplazarse presentando únicamente su DNI en la mayoría de los viajes motivados por razones turísticas.

La potestad de las aerolíneas para denegar el embarque

Uno de los puntos críticos informados por los organismos de control es la potestad otorgada tanto al personal de frontera como a las líneas aéreas para rechazar pasajeros.

Si al momento del despacho de equipaje o del control de migración se detecta documentación vencida o que incumple con las exigencias del destino, las autoridades y las compañías se encuentran legalmente habilitadas para denegar el abordaje o denegar el acceso al territorio brasileño .

Vigencia mínima del pasaporte y condiciones suplementarias

Mantener la libreta de pasaporte actualizada es un requerimiento esencial cuando este documento resulta obligatorio.

Portar un ejemplar expirado genera severas complicaciones durante los controles de egreso o ingreso; sin embargo, contar con el documento al día tampoco resulta suficiente en todos los casos .

Ciertos países imponen restricciones adicionales, como exigir una vigencia mínima restante a la fecha del viaje, disponer de páginas en blanco para sellos migratorios o tramitar visados y autorizaciones especiales antes de iniciar el traslado.