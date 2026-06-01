Cuando juega la Selección Argentina, las calles se llenan de camisetas celestes y blancas, explotan los fuegos artificiales y los vecinos celebran cada gol como si estuvieran en el Obelisco. Sin embargo, esta escena no ocurre en Argentina, sino en una pequeña localidad ubicada en el nordeste de Brasil, en el estado de Pernambuco.

A más de 4.700 kilómetros de Buenos Aires existe un municipio de apenas 13.000 habitantes que comparte nombre con la capital argentina y que desarrolló una relación muy particular con el fútbol albiceleste.

Allí, Lionel Messi tiene miles de fanáticos, la Selección Argentina cuenta con una hinchada propia y hasta existen clubes llamados Boca Juniors y River Plate.

A más de 4.700 kilómetros de Buenos Aires, en Buenos Aires, existe un municipio de apenas 13.000 habitantes que comparte nombre con la capital argentina. (Foto: Pedro Gonçalves) Pedro Gonçalves

¿Por qué existe un pueblo llamado Buenos Aires en Brasil?

La historia de este municipio se remonta a finales del siglo XVIII, cuando la región estaba dominada por ingenios azucareros y plantaciones de caña de azúcar. Con el paso del tiempo surgieron distintas versiones sobre el origen de su llamativo nombre.

La explicación más popular sostiene que un sacerdote que había conocido la capital argentina llegó a la zona para oficiar misas y aseguró que el aire del lugar le recordaba al de Buenos Aires. La comparación habría gustado tanto que terminó bautizando a la localidad.

Algunos datos curiosos del pueblo:

Tiene cerca de 13.000 habitantes.

Está ubicado en el estado de Pernambuco.

Se encuentra a unos 4.722 kilómetros de la capital argentina.

Su economía gira principalmente en torno a la caña de azúcar.

Conserva el nombre Buenos Aires desde hace décadas.

Es conocido en Brasil por su simpatía hacia Argentina.

Boca Juniors, River Plate y una pasión inesperada por la Argentina

Lo que más llama la atención no es solamente el nombre del pueblo, sino la fuerte conexión que muchos de sus habitantes tienen con el fútbol argentino. Según relatan los vecinos, la simpatía por la Albiceleste existe desde hace años y se potencia cada vez que llega una Copa del Mundo.

En Buenos Aires existe un club llamado Boca Juniors, mientras que en una localidad vecina funciona otro llamado River Plate.

A ellos se suma un tercer equipo bautizado Peñarol Fútbol Clube, en homenaje al histórico conjunto uruguayo.

Los festejos mundialistas incluyen banderas, camisetas y fuegos artificiales.

Los festejos mundialistas incluyen banderas, camisetas y fuegos artificiales. (Fuente: Pedro Gonçalves) Pedro Gonçalves

El fenómeno que sorprende a Brasil cada vez que hay un Mundial

Durante el Mundial de Qatar 2022, las celebraciones por los triunfos argentinos volvieron a llamar la atención de periodistas y canales de televisión de todo Brasil. Las imágenes mostraban calles decoradas con los colores argentinos y vecinos festejando cada gol de la Scaloneta.

Lejos de generar conflictos, la convivencia entre hinchas de Brasil y simpatizantes de Argentina suele desarrollarse con humor y folklore futbolero. Según cuentan quienes viven allí, las bromas y las cargadas forman parte del paisaje habitual, pero sin mayores tensiones.