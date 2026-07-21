En esta noticia
Este martes, 21 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3223.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,39%.
Durante la última semana, el Dólar cayó -0.25% y en el último año acumula una baja de -14.82%, señalando una tendencia de depreciación.
Las variaciones que presentó el dólar la última semana
En los últimos 10 días el Dólar mostró una tendencia alcista predominante, con siete alzas y tres bajas, sin jornadas estables y cerró el período con un retroceso.
La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 10.92%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 13.30%.
La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y posibles movimientos favorables en la economía.
¿Cuánto sale comprar 100 dólares?
El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 322.347,00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 644.694,00 pesos colombianos y 500 dólares, 1.611.735,00 pesos colombianos.