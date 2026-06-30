Trenes Argentinos sumó una nueva alternativa para todos aquellos habitantes del AMBA que necesiten circular entre Once, Haedo y Moreno, con una modalidad distinta a la del servicio habitual y una tarifa plana ya definida.

La prestación, que comenzó a funcionar el 17 de junio, incorpora un coche de primera del tren de larga distancia Once-Bragado y permite hacer el recorrido con aire acondicionado, baños y menor exposición a las aglomeraciones del tránsito vehicular.

Tren Sarmiento: cómo es el nuevo servicio diferencial entre Once, Haedo y Moreno

El nuevo servicio diferencial del Tren Sarmiento funciona sobre el tren de larga distancia de Trenes Argentinos que une Once con Bragado.

El nuevo servicio diferencial del Tren Sarmiento funciona sobre el tren de larga distancia de Trenes Argentinos que une Once con Bragado. (Foto: Archivo)

La formación incorporó un coche de primera que permite prestar una alternativa más confortable entre las estaciones de Once, Haedo y Moreno.

Según la información oficial, la propuesta apunta a quienes necesitan trasladarse por trabajo, trámites u otras actividades y buscan mejores condiciones de viaje.

Horarios del nuevo Tren Sarmiento diferencial que viaja entre Once y Moreno

El servicio diferencial Once-Haedo-Moreno circula los lunes, miércoles y viernes, con frecuencias establecidas tanto desde la terminal porteña como desde Moreno.

Desde Once, el tren sale a las 18:35, pasa por Haedo a las 19:21 y llega a Moreno a las 19:56.

En sentido contrario, parte desde Moreno a las 6:29, arriba a Haedo a las 7:05 y finaliza el recorrido en Once a las 7:50.

Pasajes del Tren Sarmiento diferencial: cuánto cuesta y qué comodidades ofrece

Los pasajes para el nuevo servicio diferencial del Tren Sarmiento tienen una tarifa plana de $2.600.

Los boletos pueden comprarse de manera anticipada a través del enlace oficial informado por Trenes Argentinos o en las boleterías de larga distancia habilitadas.

La prestación ofrece ambiente climatizado y baños, dos características que la diferencian del servicio urbano tradicional y que buscan mejorar la experiencia de viaje.

Tren Sarmiento con aire y baños: cuánto tarda el viaje entre Once y Moreno

El tiempo de viaje entre Once y Moreno es de 1 hora y 21 minutos, de acuerdo con el cronograma informado para este servicio.

Esta duración convierte al diferencial en una alternativa para quienes buscan reducir tiempos de traslado frente al tránsito vehicular.

El nuevo esquema se suma como una opción más cómoda dentro de la línea Sarmiento, especialmente para usuarios que viajan en los horarios de mayor movimiento entre el oeste bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.