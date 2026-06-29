Se despiden dos trenes de larga distancia muy usados en Argentina: cuál fue el motivo. Foto: Trenes Argentinos

Trenes Argentinos confirmó un servicio diferencial en el ramal que une Retiro con Junín y pasajeros de las localidades de José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred tendrán la posibilidad de viajar desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires con opciones más confortables.

El beneficio aplica para los usuarios de la línea San Martín que ofrece formaciones con ambiente climatizado, baños y coches comedor, una combinación que lo vuelve atractivo para pasajeros que buscan evitar el tránsito vehicular y las aglomeraciones en las rutas durante los horarios de mayor demanda.

Trenes Argentinos: cómo es el servicio diferencial entre Retiro, Pilar y Junín

El servicio de la línea San Martín que conecta Retiro con Junín, funciona todos los días con una salida diaria desde la Ciudad de Buenos Aires a las 18:15, dentro del corredor que une la Capital Federal con municipios del noroeste bonaerense.

Trenes Argentinos confirmó un servicio diferencial para las localidades que se encuentran en el corredor Retiro-Junín de la Línea San Martín. (Foto: Trenes Argentinos)

Con un recorrido que supera apenas la hora y media, la formación realiza paradas en las siguientes localidades:

José C. Paz a las 19:16.

Pilar a las 19:36.

Manzanares a las 19:46.

Dr. Cabred a las 19:53.

Además, el esquema permite aprovechar una prestación más cercana a la de larga distancia, con asientos de primera clase o pullman, baños disponibles y coche comedor durante el viaje.

Horarios del tren Retiro, José C. Paz, Pilar y Dr. Cabred

En sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, el servicio pasa por Dr. Cabred de lunes a sábados a las 5:52 y luego continúa por las estaciones intermedias del ramal.

El cronograma marca las siguientes paradas:

Manzanares a las 6:00.

Pilar a las 6:10.

José C. Paz a las 6:28.

Sáenz Peña a las 7:06.

Retiro a las 7:28.

Cabe destacar que los domingos y feriados cambia el horario: el tren pasa por Dr. Cabred a las 6:14 y arriba a Retiro a las 7:49, por lo que se recomienda revisar el día de viaje antes de comprar el pasaje.

El servicio de la línea San Martín que conecta Retiro con Junín, funciona todos los días con una salida diaria desde la Ciudad de Buenos Aires a las 18:15. (Foto: Trenes Argentinos)

Pasajes del tren diferencial y nueva parada en Cortines

Los pasajes del servicio diferencial cuestan entre $ 2.100 y $4.700, según el día de la semana y la categoría elegida por el pasajero.

Las opciones disponibles son primera clase y pullman, y los boletos pueden comprarse de manera anticipada online o en las boleterías de larga distancia habilitadas.

Otra novedad del recorrido es la incorporación de la parada en Cortines, partido de Luján, donde el servicio se detiene desde la Ciudad de Buenos Aires a las 20:05 y rumbo a Retiro a las 5:33 de lunes a sábados, mientras que domingos y feriados lo hace a las 5:54.