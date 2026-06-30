Se despiden dos trenes de larga distancia muy usados en Argentina: cuál fue el motivo. Foto: Trenes Argentinos

Los servicios ferroviarios sumaron un nuevo cierre que se extenderá durante todo el 2026. Se trata de dos trayectos de larga distancia que unían Buenos Aires con dos importantes provincias y fueron suspendidos desde finales de 2025.

Es una medida que afectó a miles de pasajeros en periodos de alta demanda como las fiestas de fin de año y la temporada de verano, y que desde el Gobierno confirmaron que no tendrá resolución en el corto plazo.

¿Qué dijo el Gobierno sobre los servicios de trenes suspendidos?

En el último informe de gestión que presentó el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló el estado de situación de los trenes suspendidos. En el documento señaló que la restitución total del corredor ferroviario Retiro-Córdoba demandará entre 10 y 12 meses, debido a la magnitud de los daños detectados en distintos sectores de la traza.

Las autoridades precisaron que el plazo total para la recuperación integral de la infraestructura “se sitúa entre diez y doce meses”, por lo que se espera su reactivación recién para 2027.

Se despiden dos trenes de larga distancia muy usados en Argentina: cuál fue el motivo. Foto: Trenes Argentinos

Suspendidos: por qué cancelaron dos trenes de larga distancia que unían a Buenos Aires con provincias clave

Los trenes cancelados son los servicios de pasajeros de larga distancia desde Buenos Aires hacia Córdoba y Tucumán. En un comunicado a fines de 2025, La Fraternidad cuestionó la medida y acusó la falta de soluciones por parte de las autoridades.

“Para nosotros, nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas del Año Nuevo, pero nuestro anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán, SE CONFIRMA ”, inicia el escrito.

El sindicato explicó que, en un primer momento, la interrupción respondió a trabajos sobre las vías y al descarrilamiento ocurrido en septiembre de 2025 en el ramal hacia Tucumán .

Sin embargo, estos motivos fueron utilizados, según el gremio, para evitar restablecer la circulación regular de los trenes. “Se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios”, denunciaron.

A su juicio, este contexto configuró una medida de “lock-out contra los trenes de pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene".

Por último, reclamaron: “Todos los argentinos debemos defender la continuidad de estos servicios, porque es defender nuestra soberanía”. El documento fue firmado por el Secretariado Nacional del gremio, Omar Maturano.

¿Qué servicios fueron cancelados?

Trenes a Córdoba

Este servicio funcionaba dos veces por semana:

Desde Buenos Aires : jueves y domingos a las 15.45.

Desde Córdoba: martes a las 17 y viernes a las 21.13.

Trenes a Tucumán

La frecuencia también era de dos servicios semanales: