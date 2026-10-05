Los primeros depósitos antes del feriado se realizarán el jueves 8 y viernes 9 de octubre. (Foto: Shutterstock)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizará a partir de esta semana los primeros depósitos, con el aumento previsto del 1,66%, para un grupo concreto de jubilados y pensionados.

Según el calendario de pagos que difundió la entidad, a partir del próximo jueves 8 de octubre se dará inicio a la dispersión de recursos para los titulares de jubilaciones y pensiones que cobren la mínima.

La acreditación de haberes se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). En este contexto, y en la previa a un nuevo fin de semana largo, solo algunos beneficiarios cobrarán a antes del feriado.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados que cobran la mínima con aumento?

Las acreditaciones de haberes correspondientes a octubre se realizarán con un aumento del 1,66% para los titulares de jubilaciones y pensiones del país, según confirmó ANSES a través de su sitio web oficial.

Las acreditaciones de haberes correspondientes a octubre se realizarán con un aumento del 1,66% y comenzará a partir del jueves 8 de octubre para un grupo de beneficiarios, entre los que figuran los jubilados y pensionados que cobran la mínima. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

El porcentaje aplicado se deriva de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC.

De esta manera, en el caso de los beneficiarios que perciben el haber mínimo, el monto total asignado para cobrar durante este mes quedará fijado, con el incremento, en $435.748,51.

A este total, se le suma el bono de $70.000, lo que lleva el depósito a unos $505.748,51. Para los beneficiarios que superen el mínimo establecido, se les asignará un plus proporcional hasta alcanzar este monto final.

¿Qué jubilados y pensionados cobran antes del feriado?

Según el cronograma de pagos que difundió la ANSES para este mes, los primeros depósitos antes del feriado se realizarán el jueves 8 y viernes 9 de octubre.

Cabe recordar que el esquema de distribución de recursos se realiza según la terminación de cada DNI. Concretamente para esas fechas, se asignó la acreditación de haberes a aquellos beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1 , respectivamente.

Estas entregas ocurrirán en la previa a un fin de semana largo, por el feriado nacional del lunes 12 de octubre. En este contexto, debido a la jornada de descanso obligatorio prevista en el calendario, los pagos continuarán después del martes 13 de octubre.

¿Qué jubilados y pensionados cobran a partir del martes 13 de octubre?

Calendario de pagos de octubre para los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo. (Foto: ANSES) ANSES

La ANSES mantiene actualizado el calendario de pagos para todos los beneficiarios del país. En este sentido, quienes cobrarán a partir del martes 13 de octubre serán los jubilados y pensionados con las siguientes terminaciones de DNI: