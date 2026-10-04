El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la construcción del Parque Ferroviario Urquiza

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la construcción del Parque Ferroviario Urquiza, una intervención urbana que transformará un terreno en desuso en 5.920 m² de nueva superficie verde e impactará de manera directa en más de 50.000 vecinos y usuarios del transporte público .

Cómo será el diseño del Parque Ferroviario Urquiza y qué obras incluye

Ubicado entre la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la cabecera Juan Manuel de Rosas de la línea B de subte, el proyecto contempla la regeneración total de más de 9.700 m² de espacio público.

Las tareas incluyen la demolición de estructuras de hormigón en desuso, la colocación de un sistema de drenaje sostenible para absorber agua de lluvia, la instalación de 38 farolas peatonales y la integración de elementos históricos que preservarán la identidad ferroviaria del lugar.

Además de la plantación de arbolado nativo y la consolidación de áreas recreativas y culturales, la obra establecerá un corredor verde continuo con la vecina Plaza Casal y mejorará la conectividad peatonal del nodo mediante accesos directos hacia las estaciones de tren y subte, sumado al paso que une las calles Triunvirato y Bucarelli.

La obra establecerá un corredor verde continuo con la vecina Plaza Casal buenosaires.gob.ar

Recuperación de inmuebles y el plan de plazas en otros barrios porteños

El terreno sobre el que se arma la obra alojaba canchas de fútbol comerciales cuyas concesiones se encontraban vencidas, las cuales fueron desalojadas en el marco de la política de restitución de bienes públicos porteños que ya suma más de 970 propiedades recuperadas en distintas comunas.

En simultáneo con la intervención en Villa Urquiza, el plan oficial de ampliación de infraestructura verde abarca proyectos estratégicos en otros puntos de la capital:

Colegiales y Palermo: Construcción de una plaza de 2.101 m² con 50 árboles sobre un playón de estacionamiento contiguo al Mercado de Pulgas, enfocada en beneficiar a 70.000 residentes.

San Cristóbal: Creación de un espacio verde de 11.470 m² en el predio delimitado por Matheu, Pavón, Alberti y Constitución, donde funcionó un antiguo depósito de tranvías.

Villa Santa Rita: Consolidación de la plaza inaugurada sobre una superficie de 1.725 m², respondiendo a una demanda histórica del barrio.

Integración con el subte y el tren: cómo impactará en la movilidad y la seguridad del barrio

El nuevo espacio verde no solo funcionará como área de esparcimiento, sino que reordenará la circulación peatonal en uno de los nodos de transbordo más transitados del norte porteño.

El proyecto contempla conexiones directas con la estación Juan Manuel de Rosas (cabecera de la línea B de subte) y la estación Villa Urquiza del Ferrocarril Mitre, además de integrar de forma segura el paso peatonal entre la avenida Triunvirato y la calle Bucarelli.

El nuevo espacio verde reordenará la circulación peatonal en uno de los nodos de transbordo más transitados del norte porteño. buenosaires.gob.ar

En materia de seguridad e infraestructura, la intervención incluye la colocación de 38 nuevas farolas peatonales y la ampliación de veredas para brindar mayor visibilidad en el entorno.

A su vez, el predio contará con un sistema de drenaje urbano sustentable pensado para optimizar la absorción de agua durante días de precipitaciones intensas, preservando la memoria histórica del lugar a través de la integración de elementos estructurales de la antigua traza ferroviaria.