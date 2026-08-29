A qué grupos está dirigida la normativa.

El Gobierno presentó el nuevo DNI con chip electrónico encriptado para reforzar la seguridad y adecuar el documento a estándares internacionales.

Sin embargo, no todos los argentinos deben renovarlo de inmediato ya que el Renaper aclaró quiénes están alcanzados por la obligación y cómo realizar el trámite.

Cómo es el nuevo DNI

La incorporación de un chip sin contacto en el Documento Nacional de Identidad (DNI) es una de las modificaciones más importantes y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) confirmó que la implementación será gradual.

El nuevo DNI ya entró en vigencia.

Además, se informó que los documentos emitidos con el formato anterior seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento .

De esta manera, no existe una renovación masiva obligatoria para toda la población, debido a que la exigencia alcanza únicamente a determinados grupos y situaciones previstas por la normativa vigente.

¿Quiénes están obligados a renovar el DNI en 2026?

Según precisó el Renaper, el nuevo DNI con chip deberá tramitarse en los siguientes casos:

Menores y adolescentes que deban realizar las actualizaciones obligatorias de los 5, 8 y 14 años .

Personas con el DNI vencido o próximo a vencer.

Quienes necesiten realizar cambios de domicilio, datos filiatorios o género .

Ciudadanos que hayan sufrido robo, hurto, extravío o rotura del documento.

Extranjeros residentes que deban actualizar su situación migratoria o realizar modificaciones en sus datos.

Fuera de estos casos, l os DNI actuales continúan vigentes y pueden utilizarse normalmente para realizar trámites, votar, viajar dentro del país y acreditar identidad .

Qué cambia con el nuevo DNI con chip

La nueva versión del documento incorpora un chip electrónico encriptado, una herramienta diseñada para mejorar los niveles de seguridad y protección de los datos personales.

Imagen ilustrativa.

El objetivo es fortalecer los mecanismos de verificación de identidad, reducir los riesgos de falsificación y adaptar el sistema argentino a las exigencias tecnológicas que ya utilizan numerosos países en el mundo .

Desde el Gobierno señalaron que esta actualización forma parte de un proceso de modernización documental que se implementará progresivamente a medida que los ciudadanos renueven o tramiten nuevos ejemplares.

Cómo renovar el DNI: el paso a paso

El trámite para obtener el nuevo DNI con chip es presencial y requiere completar una serie de etapas.

1. Solicitar un turno

Los interesados deben gestionar un turno previo a través de la aplicación Mi Argentina o mediante los canales oficiales del Renaper.

2. Presentarse en la oficina asignada

El día indicado se deberá asistir al Registro Civil o Centro de Documentación seleccionado.

En el caso de los menores de 14 años, es obligatorio concurrir acompañados por su madre, padre o tutor legal, quien deberá presentar su propio DNI.

3. Conservar el comprobante

Una vez iniciado el trámite, se entrega una constancia con un número de identificación que permite seguir el estado de la gestión en línea.

4. Recibir el documento

El DNI puede enviarse al domicilio declarado o retirarse en la dependencia elegida, según la modalidad seleccionada durante el trámite.

Cuánto cuesta sacar el nuevo DNI en Argentina

El valor del trámite varía según el tipo de gestión y la condición del solicitante.

Ciudadanos argentinos

Primer ejemplar para recién nacidos de 0 a 6 meses: sin cargo .

Primer ejemplar para personas de 6 meses a 5 años, cartas de ciudadanía u opción de nacionalidad: $10.000 .

Actualización de 5/8 años: $10.000 .

Actualización de 14 años: $10.000 .

Nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificaciones u otros motivos: $10.000 .

Rectificación por identidad de género: sin cargo .

Reposición por error u omisión: sin cargo .

DNI exprés (hasta 96 horas hábiles): $26.000 .

DNI en 24 horas: $41.000 .

DNI al instante: $57.000.

Extranjeros residentes