La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para circular en Argentina. Su objetivo es garantizar el buen estado y funcionamiento del vehículo, determinando si está apto para transitar.

Ahora, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires modificó un requisito clave para realizar la verificación, que comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026.

¿Cuál es la nueva condición para obtener la VTV?

Mediante la Resolución 369/2025, el Gobierno bonaerense oficializó un aumento del 21,8% en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que comenzará a aplicarse desde el viernes 16 de enero de 2026. Este ajuste se suma al último incremento realizado en julio.

¿Cuánto costará hacer la VTV?

Los nuevos montos que regirán a partir del 16 de enero son:

Vehículos hasta 2500kg: $ 97.057

Vehículos de más de 2500kg: $ 174.604

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500kg: $ 58.201

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500kg: $ 87.302

Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $ 38.801

Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $ 58.201

Motos de más de 600cc: $ 77.602

Auto en la verificación técnica vehicular. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes están exentos de pagar la VTV?

Aunque la inspección es obligatoria, ciertos grupos no deben abonar el trámite en la provincia de Buenos Aires:

Vehículos destinados a servicios municipales.

Vehículos del cuerpo de bomberos.

Autos propiedad de personas con discapacidad.

¿Cada cuánto se debe hacer la VTV?

Los autos particulares deben hacer su primera inspección a los dos años de patentamiento. A partir de ese momento, el trámite pasa a ser anual .

Circular sin la VTV vigente es una infracción. En territorio bonaerense, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que la multa asciende a $ 257.000, además de la retención de la licencia de conducir.

Para evitar sanciones, es obligatorio contar con la oblea y el certificado que se entrega al aprobar la inspección.