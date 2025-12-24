En esta noticia

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para circular en Argentina. Su objetivo es garantizar el buen estado y funcionamiento del vehículo, determinando si está apto para transitar.

Ahora, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires modificó un requisito clave para realizar la verificación, que comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026.

Te puede interesar

Chau licencia de conducir: el Gobierno le sacará el registro a todas estas personas desde diciembre

Te puede interesar

Registrarán auto por auto y les retirarán las licencias de conducir a las personas que no cumplan esta ley

¿Cuál es la nueva condición para obtener la VTV?

Mediante la Resolución 369/2025, el Gobierno bonaerense oficializó un aumento del 21,8% en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que comenzará a aplicarse desde el viernes 16 de enero de 2026. Este ajuste se suma al último incremento realizado en julio.

¿Cuánto costará hacer la VTV?

Los nuevos montos que regirán a partir del 16 de enero son:

  • Vehículos hasta 2500kg: $ 97.057
  • Vehículos de más de 2500kg: $ 174.604
  • Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500kg: $ 58.201
  • Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500kg: $ 87.302
  • Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $ 38.801
  • Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $ 58.201
  • Motos de más de 600cc: $ 77.602
Auto en la verificación técnica vehicular.
Auto en la verificación técnica vehicular.Fuente: ShutterstockShutterstock

¿Quiénes están exentos de pagar la VTV?

Aunque la inspección es obligatoria, ciertos grupos no deben abonar el trámite en la provincia de Buenos Aires:

  • Vehículos destinados a servicios municipales.
  • Vehículos del cuerpo de bomberos.
  • Autos propiedad de personas con discapacidad.

Te puede interesar

Caerá un diluvio con granizo en Nochebuena y todas estas zonas están en alerta: cuáles son las regiones afectadas

Te puede interesar

Alerta máxima por la llegada de un ciclón en Nochebuena que traerá tormentas intensas y lluvias por 72 horas: las zonas afectadas

¿Cada cuánto se debe hacer la VTV?

Los autos particulares deben hacer su primera inspección a los dos años de patentamiento. A partir de ese momento, el trámite pasa a ser anual.

Circular sin la VTV vigente es una infracción. En territorio bonaerense, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que la multa asciende a $ 257.000, además de la retención de la licencia de conducir.

Para evitar sanciones, es obligatorio contar con la oblea y el certificado que se entrega al aprobar la inspección.