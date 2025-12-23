Se endurecen los controles de tránsito y los conductores deberán pagar más de $ 1.5 millones de multa si cometen esta infracción Fuente: Shutterstock

En diciembre de 2025, los controles de tránsito se endurecen en la Provincia de Buenos Aires y apuntan a una infracción que puede salir muy cara para los conductores.

Circular por la banquina o en contramano es considerado una falta grave y ahora puede derivar en multas que van desde $342.200 hasta $1.711.000, según la gravedad del caso y los agravantes.

Multa de $1.711.000 por circular en contramano

Conducir en contramano o utilizar la banquina para adelantar incrementa de manera directa las probabilidades de choques frontales, atropellos y siniestros graves, especialmente en rutas y accesos con alto flujo vehicular.

Por este motivo, la Provincia de Buenos Aires llevó el costo de la infracción a uno de los más altos y dependiendo de la gravedad de la maniobra, el conductor que cometió la falta deberá abonar $ 1.711.000.

Además de la multa millonaria, esta infracción puede traer otras penalidades, como la quita de puntos del registro, inhabilitación para conducir y retención de la licencia, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.

Cuánto salen las multas en la provincia de Buenos Aires

Actualmente en la provincia de Buenos Aires el costo de la Unidad Fija, que es la medida en la que se establecen las multas, es de $ 1711,0, lo que eleva considerablemente el valor de las infracciones de tránsito.

Valores de las multas en PBA

Circular sin VTV al día (300 a 1000 UF): entre $513.300 y $1.711.000

Conducir con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes (200 a 1000 UF): entre $342.200 y $1.711.000

Circular en contramano o por banquina (200 a 1000 UF): entre $342.200 y $1.711.000

Exceso de velocidad (150 a 1000 UF): entre $256.650 y $1.711.000

Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $171.100 y $855.500

Negarse a mostrar la documentación exigida (100 a 500 UF): entre $171.100 y $855.500

No utilizar el cinturón de seguridad o casco en motos (100 a 500 UF): entre $171.100 y $855.500

Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $171.100 y $342.200

Conducir sin seguro vigente (50 a 100 UF): de $85.550 a $171.100

Mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $85.550 a $171.100

Conducir sin patente o ilegible (50 a 100 UF): de $85.550 a $171.100

¿Cuánto salen las multas en CABA?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el precio de las multas se establece sobre el valor de la Unidad Fija. En CABA el costo de la UF es de $798,51 y se mantendrá así hasta marzo del 2026 inclusive.

En tanto, las multas tienen los siguientes valores: