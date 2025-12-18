Registrarán auto por auto y les retirarán las licencias de conducir a las personas que no cumplan esta ley Fuente: Shutterstock

Circular por la vía pública en Argentina implica cumplir con una serie de condiciones básicas que van más allá de saber manejar. En los controles de tránsito que se realizan a diario en rutas y ciudades, las autoridades ponen especial atención en un aspecto fundamental que recae sobre la documentación obligatoria del conductor como la licencia de conducir y del vehículo, según la Ley 24.449

En este sentido, no contar con alguno de estos elementos puede derivar en sanciones severas, incluida la retención de la licencia de conducir para el titular del vehículo.

Por eso, conocer qué papeles son exigidos y mantenerlos en regla resulta clave para evitar multas, demoras y complicaciones legales durante un control vehicular.

La documentación obligatoria que todos los conductores deben tener

Uno de los principales motivos por los que se puede retirar la licencia de conducir es la falta de documentación obligatoria. Los agentes de tránsito están habilitados a exigir ciertos documentos que acreditan tanto la identidad del conductor como la habilitación del vehículo para circular.

Registrarán auto por auto y les retirarán las licencias de conducir a las personas que no cumplan esta ley Fuente: Archivo

Entre los papeles indispensables se encuentra el Documento Nacional de Identidad, que permite verificar la identidad de la persona al volante. También es obligatoria la Licencia Nacional de Conducir, vigente y correspondiente a la categoría del vehículo que se maneja. Circular sin licencia o con una vencida puede generar la retención inmediata del registro.

Además, se debe contar con la cédula de identificación del vehículo, ya sea la cédula verde o la autorización correspondiente si el conductor no es el titular.

El requisito clave puede dejarte sin la licencia de conducir

Más allá de la documentación personal, hay requisitos vinculados directamente al estado legal y técnico del vehículo. Uno de los puntos centrales es el seguro obligatorio en vigencia, que debe poder acreditarse mediante un comprobante válido, físico o digital.

Registrarán auto por auto y les retirarán las licencias de conducir a las personas que no cumplan esta ley Fuente: Archivo

Otro aspecto clave es la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV), según la jurisdicción y tipo de vehículo. Este control certifica que el auto se encuentra en condiciones mecánicas adecuadas para circular. No tener la constancia al día puede ser motivo de sanción y, en ciertos casos, de la retención de la licencia.

A esto se suma un detalle que muchos conductores pasan por alto: las patentes deben estar legibles, normalizadas y sin aditamentos. Cualquier alteración que dificulte su lectura puede ser considerada una infracción grave y descontar puntos de la licencia de conducir y generar una multa de un elevado costo económico.

¿Qué pasa si falta la documentación?

Cuando durante un control de tránsito se detecta la falta de alguno de estos requisitos, la autoridad puede labrar un acta de infracción y aplicar distintas sanciones.

Dependiendo de la gravedad, esto puede incluir multas económicas, la retención del vehículo o el retiro de la licencia de conducir, por lo que es muy importante contar con todos los papeles y documentos actualizados.