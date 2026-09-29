Milei encabezará en París un nuevo “Argentina Week” con Caputo, Bausili y CEOs globales de energía, minería y agro

El ministro de Economía, Luis Caputo , abre este martes el CFO Summit 2026 organizado por El Cronista.

“No solo pudimos resolver la peor herencia de la historia económica argentina, sino que lo hicimos sin recurrir a artimañas que tanto daño nos hicieron”, dijo el ministro al comienzo de su presentación.

“Por primera vez en nuestra historia vamos a tener 4 años consecutivos de equilibrio financiero, algo inédito”, indicó.

Además, el funcionario dará detalles de la nueva “Argentina Week”, el evento de promoción de inversiones que combina diplomacia, energía y negocios, que comienza este 1° de octubre con Milei en París.

Luego del discurso de apertura comenzará la entrega de los premios CFO del Año, un reconocimiento al liderazgo y al impacto estratégico en la gestión financiera.

Seguí la transmisión: