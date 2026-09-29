El ministro de Economía, Luis Caputo, abre este martes el CFO Summit 2026 organizado por El Cronista.
“No solo pudimos resolver la peor herencia de la historia económica argentina, sino que lo hicimos sin recurrir a artimañas que tanto daño nos hicieron”, dijo el ministro al comienzo de su presentación.
“Por primera vez en nuestra historia vamos a tener 4 años consecutivos de equilibrio financiero, algo inédito”, indicó.
Además, el funcionario dará detalles de la nueva “Argentina Week”, el evento de promoción de inversiones que combina diplomacia, energía y negocios, que comienza este 1° de octubre con Milei en París.
Luego del discurso de apertura comenzará la entrega de los premios CFO del Año, un reconocimiento al liderazgo y al impacto estratégico en la gestión financiera.
Seguí la transmisión: